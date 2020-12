Ben je in je hoofd al druk bezig met wat er deze kerst op tafel komt? Er is immers weinig zo gezellig als met het hele gezin van een heerlijke maaltijd genieten. Maar niet ieder kind krijgt een kerstdiner of simpelweg voldoende gezonde voeding binnen. Daarom is Save the Children een mooie actie gestart.

Libelle samen met Save the Children

Ieder kind heeft genoeg eten nodig om op te kunnen groeien. Voor kinderen die dit niet krijgen, is Save the Children de actie ‘Zet een bordje bij‘ gestart. Hiermee kun je symbolisch een bordje bijzetten tijdens kerst, om deze kinderen te helpen. Voor elk gedoneerd bord geven zij een kind en zijn of haar familie te eten. Zo zorgen ze ervoor dat kinderen over de hele wereld het nieuwe jaar goed beginnen. Mooie kerstgedachte, toch?

Gastvrijheid

Ruby (39) doet mee met de actie. Gastvrijheid is voor haar vanzelfsprekend. “Iedereen is hier altijd welkom. Ik vind het echt leuk als vrienden of familie spontaan langskomen. Ik houd er altijd rekening mee dat mensen lekker kunnen mee-eten. Alhoewel we daar door corona natuurlijk wel voorzichtiger mee zijn geworden.”

Kleine moeite

Deze actie was Ruby daarom op het lijf geschreven. “Een bordje bijzetten is zo’n kleine moeite. En het levert zoveel moois op! Dat wij kunnen zorgen dat er ergens aan de andere kant van de wereld een kindje te eten heeft, daar word ik echt stil van.”

Niet eerlijk

Ook haar 11-jarige dochter Yeliz vindt het fijn dat ze iets goeds kan doen voor andere kinderen. “Sommige kinderen hebben niets te eten en dat is niet eerlijk.” Met kerst zet ze het bordje ook echt op tafel als ze gaan eten. “Dan voelt het alsof we met nog meer kinderen kerst vieren!”

Geluk delen

“Door onze deelname aan deze actie, beseffen we nog beter hoe goed we het hebben”, zegt Ruby. “Natuurlijk vinden we de coronatijd niet leuk, net als iedereen. Maar we zijn gelukkig gezond en we hebben genoeg te eten. Dat willen we graag delen met kinderen die minder geluk hebben.”



Ieder bordje dat bijgezet wordt, betekent eten voor een kind en zijn of haar familie. Zo krijgt de 4-jarige Jelisa uit El Salvador elke dag een gezonde maaltijd.

Zet ook een bordje bij met kerst

Doe je ook mee? Met jouw hulp zorgt Save the Children dat kinderen wereldwijd goed te eten krijgen. Zet ook symbolisch ‘een bordje bij’ met kerst, dat kan al door hier eenmalig € 10,- te doneren. Met één bordje geef je al één gezin te eten. Zo zorg je dat kinderen gezond kunnen opgroeien en ondervoeding geen kans krijgt.