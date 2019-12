Kim (20) won maar liefst €100.000,- in Postcode Loterij Miljoenenjacht

Een groot geldbedrag winnen, wie droomt er niet van? Begin september won de 20-jarige Kim uit Winschoten maar liefst €100.000,- in Postcode Loterij Miljoenenjacht.

Libelle samen met Nationale Postcode Loterij

Hiermee werd ze de jongste winnares ooit van de spelshow.

Leuk om mee te maken

“Op mijn 18e kreeg ik een aanbieding in de bus om een maand mee te spelen met de Postcode Loterij. Ik wilde in eerste instantie alleen die maand meedoen, maar bleef toch meespelen. Toen ik een brief ontving of ik mee wilde doen aan Miljoenenjacht heb ik me snel opgegeven. Het leek me leuk om zo’n tv-programma een keer mee te maken, als ik die dag geen verplichtingen van school zou hebben.”

Een goed gevoel

Gelukkig was de farmaciestudente vrij op de dag van de opnames. “Ik verwachtte er niks van, maar toen ik ’s ochtends wakker werd, dacht ik wel dat er die dag weleens iets heel leuks kon gebeuren. Ik had een goed gevoel, maar natuurlijk nooit verwacht dat ik ’s middags naast Linda de Mol zou staan. Als een van de eerste in de studio had ik een vraag goed, dus het was al snel duidelijk dat ik doorging naar de vragenronde en kans maakte op een finaleplaats. Het leek mij super om een bedrag te winnen waarmee ik een nieuwe auto kon kopen. Ik had een oudje zonder airco, maar als student natuurlijk geen geld om voor een nieuwe te sparen.”

Nieuwe auto

“Toen bleek dat ik maar liefst een ton had gewonnen, ben ik diezelfde week nog voor een nieuwe auto gaan kijken. Het geld stond nog niet op mijn rekening, maar ik heb de auto die ik wilde toch gelijk besteld en ben er heel blij mee. 3 weken later ontving ik het prijzengeld en heb ik ook een nieuwe laptop voor mijn moeder gekocht. Daarna was ik best een beetje jaloers omdat ik nog een ouder exemplaar had, dus heb ik mijzelf er ook één cadeau gedaan.”

Ruimer leven

“Verder heb ik geen grote uitgaves gedaan en dat ben ik ook niet van plan. Het is zo’n mooi potje voor later, daar wil ik geen domme dingen mee doen. Mijn vriend en ik hebben het eigenlijk niet eens gevierd na de opnames. Mijn studiegeld betaal ik nu wel zelf. En ik wil hierna nog een master geneeskunde doen, dan komt het prijzengeld ook goed van pas. Veel mensen willen een verre reis maken als ze zo’n bedrag winnen, maar wij zijn van huis uit niet zulke avonturiers, dus dat staat voorlopig niet op de planning. Al is het natuurlijk wel een fijn idee dat het zou kunnen als ik het wél wil.”

Maak kans op de PostcodeKanjer van €54,7 miljoen

Wie meespeelt met de Nationale Postcode Loterij maakt kans op grote geldprijzen. Zeker nu, want op 1 januari valt de hoogste PostcodeKanjer ooit van maar liefst €54,7 miljoen. Ook kans maken? Speel dan nu mee!