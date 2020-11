Annemieke maakte zich zorgen over het vriendje van haar zoon. Ze vertelt welke signalen van kindermishandeling zij herkende en hoe ze in actie kwam om het kind te helpen.

Libelle samen met de Rijksoverheid

Annemieke: “Het vriendje van mijn zoon speelt vaak bij ons. Maar heel vreemd: altijd als mijn man binnenkwam, sloop hij snel naar boven. Terwijl hij daarvoor nog lekker aan het spelen was. Ik dacht altijd dat ik kindermishandeling wel zou herkennen. Een blauwe plek zou zien ofzo. Maar dit zag ik niet, dit voelde ik. Ik voelde dat hij bang was.” Zorgen “Omdat het een gevoel was, heeft het veel te lang geduurd voordat ik uiteindelijk iets deed. Ik twijfelde of ik het wel goed zag, maar ik bleef me zorgen maken. Uiteindelijk besloot ik het de juf op school eens te vragen. Zij herkende het gedrag waar ik me zorgen om maakte en is er verder achteraan gegaan. Ik ben blij dat ik in actie ben gekomen en mijn zorgen met de juf heb gedeeld.” Kindermishandeling Jaarlijks zijn naar schatting 90.000 tot 127.000 kinderen tot en met 17 jaar slachtoffer van kindermishandeling. Dat is niet alleen lichamelijk geweld, maar elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook verwaarlozing of getuige zijn van geweld tussen ouders valt hieronder. Kindermishandeling komt vaak voor in de huiselijke kring, door bijvoorbeeld de ouders of verzorgers. Ernstige verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling. Het houdt niet op totdat je iets doet

Maak jij je zorgen over een kind in je omgeving? Je kunt al iets betekenen door je zorgen te delen, zoals Annemieke heeft gedaan. Bijvoorbeeld door aan een buurvrouw, leerkracht of familielid te vragen of zij zich ook wel eens zorgen maken over het kind. Want je bent meestal niet de enige. Meestal weet je samen meer over wat er aan de hand kan zijn. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen kijken hoe je kunt helpen.

Met het kind praten

Als het kind oud genoeg is en kan praten, kun je op een moment alleen een praatje met hem of haar maken. Laat merken dat je geïnteresseerd bent in hoe het gaat. Zo weet het kind dat er iemand is die kan helpen. Gaat het gesprek goed? Stel dan voorzichtig een open vraag over waar je je zorgen om maakt. Zo weet je meer over hoe het met het gezin gaat.

Meer tips

De website ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl helpt mensen de signalen te herkennen en in actie te komen. Hier staan bijvoorbeeld tips hoe je het gesprek kunt aangaan als je mishandeling vermoedt.

Dit kunnen signalen zijn

Herken je 1 of meer van onderstaande signalen? Dat betekent niet direct dat er sprake is van kindermishandeling. Om een beter overzicht te krijgen van de situatie, helpt het de signalen in je mobiel of agenda op een rijtje te zetten.

Hoe het kind eruit kan zien : blauwe plekken, wonden of littekens. Vieze haren of een slecht verzorgd gebit. Vieze of kapotte kleding en schoenen. Er vermoeid uitzien en vaak of lang ziek zijn. Veel aankomen in gewicht of juist afvallen.

: blauwe plekken, wonden of littekens. Vieze haren of een slecht verzorgd gebit. Vieze of kapotte kleding en schoenen. Er vermoeid uitzien en vaak of lang ziek zijn. Veel aankomen in gewicht of juist afvallen. De omgang met anderen : neemt geen vriendjes mee naar huis. Is bang voor bepaalde plekken of mensen. Wil niet aangeraakt worden. Kijkt weg bij oogcontact. Leeft in een ‘eigen wereldje’. Wil veel aandacht of is bang om alleen te zijn.

: neemt geen vriendjes mee naar huis. Is bang voor bepaalde plekken of mensen. Wil niet aangeraakt worden. Kijkt weg bij oogcontact. Leeft in een ‘eigen wereldje’. Wil veel aandacht of is bang om alleen te zijn. Situaties waar het kind in terecht kan komen : kan (ineens) niet (meer) meekomen met leeftijdsgenoten. Is vaak te laat of afwezig op school. Voert taken uit die niet bij de leeftijd passen. Is vaak alleen. Heeft honger, ontbijt niet of neemt geen lunch mee.

: kan (ineens) niet (meer) meekomen met leeftijdsgenoten. Is vaak te laat of afwezig op school. Voert taken uit die niet bij de leeftijd passen. Is vaak alleen. Heeft honger, ontbijt niet of neemt geen lunch mee. Gedrag van het kind: is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school. Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld. Speelt gewelddadige of seksuele situaties na. Wordt snel boos en gaat dan slaan, schoppen of bijten. Steelt of maakt spullen stuk.

Kijk op ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl voor meer persoonlijke verhalen en tips. Bijvoorbeeld over hoe je in actie kunt komen of hoe je het gesprek kunt aangaan als je mishandeling vermoedt. Je kunt ook gratis bellen met Veilig Thuis voor advies en hulp. Dit kan ook anoniem.

*Uit privacyoverwegingen is de naam Annemieke gefingeerd.