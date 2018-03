Klaar voor het voorjaar: zo maak je je garderobe lenteproof

Nu de winterse kou bijna vertrokken is, kijken we reikhalzend uit naar het voorjaar. Want dat betekent dat de winterjas snel terug de kast in kan en het tijd is voor luchtige materialen en vrolijke bloemenprints. Met deze tips is je garderobe klaar voor het voorjaar.

Trek alles uit de kast

Duik je kledingkast in en sorteer je voorjaars- en najaarskleding. De dikke wintertruien kunnen naar zolder, hartje zomer spullen als bikini’s nog even achterin de kast. Kom je kleding tegen die je al jaren niet gedragen hebt? Grote kans dat dit ook komend seizoen niet zal gebeuren. Maak er iemand anders blij mee of verkoop het online of op een vlooienmarkt. Van de opbrengst kun je weer iets nieuws kopen.

Grote schoonmaak

Nu je kast een keertje helemaal leeg is heb je gelijk de kans om ‘m eens grondig schoon te maken. Check ook of er items zijn die je wel wilt houden maar niet meer helemaal netjes zijn. Nu heb je tijd om nog een knoop aan te naaien of iets te laten vermaken.

Sweater weather

Kun je niet wachten om je zomerse rok of jurk aan te trekken maar is het daar nu nog net iets te koud voor? Combineer ‘m eens met een sweater. Dit geeft je look een sportieve en stoere uitstraling en het is ook nog eens lekker warm. Een sweater over een lange jurk kan tegenwoordig ook prima. Net iets te hip? Ga dan voor een jasje.

Bloemen & pastels

Je krijgt meteen een lentegevoel als je gaat voor pasteltinten en vrolijke bloemenprints. Ook dit voorjaar zijn deze trends weer volop aanwezig in het modebeeld. Door te combineren met een mooie jeans of jasje wordt het allemaal net wat stoerder.

Van jas naar jack

Niets zo fijn als voor het eerst zonder winterjas naar buiten. Vervang je warme mantel voor een dunner exemplaar of een stoer denim jack. Ook een jasje van (imitatie)leer mag niet in je garderobe ontbreken. Is het toch nog nét iets te koud? Met een warme sjaal erbij kan het al snel.

