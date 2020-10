Deze 3 tuinklusjes zijn ideaal voor de herfst (én helpen de natuur)

Heb je plannen om de tuin ‘winterklaar’ te maken? Helemaal niet nodig! Boswachter Mathiska vertelt aan de hand van drie tuinklusjes hoe we de natuur in de herfst een handje kunnen helpen door hem juist niet al te netjes te maken.

Tuinklus #1: rommelhoekjes laten liggen

Mathiska: “De ultieme tuintip voor de herfst is een héél makkelijke: de tuin juist níét winterklaar maken. Oftewel: laat wat bladeren en takken liggen of maak er een rommelhoekje van. Die zijn goed voor insecten en egels. Ook paddenstoelen gedijen er goed.”



Ook slakken worden blij van blaadjes in de tuin

Tuinklus #2: plant een boom (of struik)

“Is er nog wat ruimte in de tuin? Plant dan één of meerdere bomen (of struiken). Het najaar is de ideale periode hiervoor. Een boom is een natuurgebied in het klein. De wortels werken samen met schimmels en op de stam en takken wemelt het van de insecten. Hommels en bijen komen in de bloeitijd op bezoek, vogels maken er hun nesten, eekhoorns en boommarters brengen er hun jongen groot.

Kies voor inheemse bomen, dit zijn bomen van die oorspong in Nederland voorkomen. Hier leven tot wel veertig keer meer verschillende insecten op. Zij spelen een hoofdrol in de kringloop van het leven. Kies bijvoorbeeld voor een hazelaar of kastanje. Eekhoorns zijn gek op de nootjes. Of ga voor een haagbeuk, daar zijn pimpelmezen en mussen dol op.”



Nootjes van bomen zijn voedsel voor eekhoorns

Tuinklus #3: vogelhuisjes schoonmaken of ophangen

“Het najaar is de tijd om vogelhuisjes schoon te maken of op te hangen. Met koud of slecht weer schuilen vogels er graag en zo kunnen ze alvast wennen voor het voorjaar.”

Schoonmaken : “Trek handschoenen aan en verwijder het nestmateriaal. Maak het huisje schoon met water – gebruik geen schoonmaakmiddelen.”

: “Trek handschoenen aan en verwijder het nestmateriaal. Maak het huisje schoon met water – gebruik geen schoonmaakmiddelen.” Ophangen: “Hang huisjes op een beschutte plek, niet op het zuiden. Per soort verschillende huisjes. Vogels van dezelfde soort wonen graag minimaal tien meter van elkaar. Voor vogels van verschillende soorten kunnen de huisjes zo’n drie meter uit elkaar hangen. Koloniebroeders (spreeuwen, mussen en zwaluwen) wonen graag in groepen, die huisjes mogen naast elkaar.”



Vogels wennen in de herfst alvast aan een huisje voor het voorjaar

