Kom naar de Libelle Zomerweek en win een optreden van zangeres Maan op je eigen feestje

Ben je deze zomer 25 jaar getrouwd of heb je gewoon voor de gezelligheid een feestje gepland? Kom dan naar de Libelle Zomerweek en stap in de Mitsubishi Eclipse Cross. Doe mee met de Disco Drive en maak kans op een optreden van zangeres Maan en catering voor je feestje.

Libelle met Mitsubishi

Van 21 t/m 27 mei 2018 wordt het leukste feestje van het jaar georganiseerd: de Libelle Zomerweek op het Almeerderstrand. Uiteraard is er van alles te doen en te beleven, maar als je er toch bent, loop dan zeker langs de Disco Drive van Mitsubishi. In een schitterende auto, de Eclipse Cross, is alles aanwezig om een lekker disconummer te zingen, alleen of met iemand samen.



Het optreden wordt opgenomen en met je gedeeld, zodat jij de video weer met jouw vrienden kunt delen. Hoe meer views, hoe meer kans om een optreden op uw feestje van de bekende zangeres Maan te winnen. En over de hapjes en drankjes hoef je je ook geen zorgen te maken: die worden verzorgd door Mitsubishi Motors. Kijk voor de actievoorwaarden op mitsubishidiscodrive.nl.

Bestel hier je kaarten voor de Libelle Zomerweek 2018.