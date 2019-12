Benieuwd hoe onze royals vroeger Kerst vierden? Libelle’s Anne-Flore tipt een sprookjesachtige plek waar je het zelf kunt ontdekken.

Libelle samen met Paleis Het Loo

En je doet er meteen inspiratie op voor je eigen kerstdiner!

Vorstelijk kerstevent

Paleis het Loo – waar de Oranjes 300 jaar lang woonden en werkten – pakt tot en met 5 januari 2020 feestelijk uit met Winterpaleis Het Loo. Hier word je ondergedompeld in een sproojesachtige sfeer vol met vorstelijk gedekte tafels. Je krijgt een kijkje in onder meer de keuken, linnenkamer en bloemenkamer. Ook er zijn allerlei leuke activiteiten, workshops én een schaatsbaan. Winterpaleis Het Loo vindt plaats op het Stallenplein, het paleis is gesloten tot media 2021.