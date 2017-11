5x kunst & cultuur snuiven in Duitsland

De vakantieplannen voor de winter zijn gemaakt, het wordt… Duitsland. Hoe leuk! Want voor een avontuurlijke cultuurtrip hoef je helemaal niet naar de andere kant van de wereld.

Libelle samen met Niederrhein Tourismus

Het gebied Niederrhein ligt meteen over de grens in het zuidoosten van Nederland. Een prachtgebied om in te fietsen, maar wat niet veel mensen weten is dat het ook een heerlijke plek is om cultuur te snuiven.

Archeologiepark Xanten

Wandelen tussen de resten van een originele Romeinse stad? Wie dacht dat dat alleen was weggelegd voor Italiaanse steden, heeft het mis. In het archeologisch park Xanten wandel je tussen de prachtige, gereconstrueerde gebouwen en originele resten van de Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana, die keizer Trajanus daar rond het jaar 100 liet bouwen.

Het LVR-RömerMuseum

In ditzelfde park staat het imposante LVR-RömerMuseum. Door het statige architectonische uiterlijk won het museum al veel prijzen. Hier vind je meer dan 2500 vondsten uit de antieke stad – waaronder een transportschip, muurschilderingen en een Romeinse kruisboog. Interessant voor groot en klein.

Speelgoedmuseum

Laat de (klein)kinderen hun geschiedeniskennis op een speelse manier bijspijkeren in het Spielzeugmuseum. Daar leren ze onder meer waar kinderen de afgelopen drie eeuwen mee speelden, toen er nog geen computerspellen bestonden.

Freilichtmuseum Dorenburg

Om in de geschiedenissferen te blijven: het Freilichtmuseum is een openluchtmuseum, waar je met eigen ogen kunt zien hoe men vroeger in Niederrhein leefde. Oude boerderijen met vakwerkhuizen en werkplaatsen die in de regio werden bewoond en gebruikt: je kunt alles bezoeken.

Romantische kerstmarkt

En omdat je er toch bent, ga je natuurlijk lekker Duitse kerstsferen proeven op de romantische Weihnachtsmarkt. In de eerste twee weekenden van december laten hier zo’n honderd kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden hun werk zien. Of breng een bezoek aan de ambachtelijke Weihnachtsmarkt, die wordt gehouden in slot Moyland in de gemeente Bedburg-Hau. Deze bestaat dit jaar twintig jaar. Omringd door brandende fakkels, knisperende vuurmanden en duizenden lichtjes voelt kerst wel héél dichtbij.

