Hoe vaak laat jij iemand stralen? Zó goed is het om complimentjes te geven en ontvangen

Hoe vaak denk je wel niet dat iemand een leuk jurkje aan heeft, dat haar haar prachtig zit of dat je het fijn vindt dat iemand altijd voor je klaarstaat? En hoe vaak zeg je dat ook echt? Waarschijnlijk lang niet altijd. Terwijl het ontvangen én geven van complimentjes zo veel voldoening geeft.

Complimenten geven positieve energie aan de ontvanger én de gever. Tijd om ze wat vaker uit te delen dus.

Eén compliment doet al wonderen

De Amerikaanse psychologe Courtney Fea ontdekte dat vrouwen en meisjes die zich schamen voor hun lichaam en hier ongelukkig door worden, zich al beter voelen als ze slechts één keer een compliment ontvangen. En dat hoeft niet eens over hun uiterlijk te gaan. Een belangrijk verschil is dus zó gemaakt.

Positieve sfeerverbeteraar

Er is ongetwijfeld wel een collega, familielid of persoon in je vriendengroep met wie je het wat minder goed kunt vinden. Waarschijnlijk baal je stiekem zelfs een beetje als je met diegene samen moet werken of bij een etentje naast elkaar zit. Zoek in zo’n geval toch naar iets positiefs en geef een oprecht compliment. Bijvoorbeeld over haar prachtige tas, een leuke grap of behulpzame actie. Hiermee maak je niet alleen de ander, maar ook jezelf blij. Jullie humeur én de sfeer zal er zeker op vooruit gaan.

Hoe reageer jij?

Hoe je reageert als je een compliment krijgt, zegt veel over hoe je jezelf ziet. Zo gaan mensen die negatief over zichzelf denken een compliment vaak uit de weg. Bijvoorbeeld door het terug te schuiven (‘nee joh, jouw haar zit veel beter’), of het te ontkrachten (‘ik moet juist écht weer eens naar de kapper’). Wat je beter kunt doen: lachen, ‘dankjewel’ zeggen en, heel belangrijk: het compliment goed in je opnemen.

Een compliment teruggeven

Ben je geneigd om direct een compliment terug te geven, als je er een ontvangt? Dat klinkt misschien heel positief, maar is het eigenlijk niet. Vooral vrouwen schijnen dit vaak te doen om de aandacht van zichzelf af te wenden en terug te sturen naar de gever. Maar het kan juist onoprecht overkomen. Bedank de gever liever oprecht voor het ontvangen compliment en geef hem of haar eventueel op een later moment een compliment dat je écht meent.

