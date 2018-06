Last minute vakantie boeken? Hier moet je naartoe!

Hartstikke slim en voordelig, een last minute vakantie boeken. Maar het enorme aanbod zorgt vaak voor stress en twijfel. Wat is nou echt een leuke bestemming voor een leuke prijs? De oplossing: ga naar het reisbureau, want daar weten ze altijd welke last minute deal het beste bij je past. Ons zie je deze zomer in ieder geval op een van deze zes zonnige bestemmingen in Europa.

1. Griekenland

Het heerlijke weer (zelfs in het najaar!), bezienswaardigheden uit de oudheid, prachtige stranden én lekker eten. Op het eiland Rhodos moet je de vlindervallei echt eens bezocht hebben. Of vergaap je aan de Samariakloof op Kreta. Het is de smalste kloof ter wereld. Eerst moet je 1200 meter afdalen om te beginnen aan een prachtige wandeling van 16 km.

2. Turkije

In Turkije heb je de meeste kans op zon van april tot en met oktober. Geen ander vakantieland heeft zo’n grote keuze in resorts en appartementen voor elk budget. Want wat is er nu fijner dan een weekje zon, strand en onbeperkt genieten voor een superscherpe prijs?

3. Italië

Het laatste stukje onontdekt Italië vind je in het uiterst zuidelijke puntje van het vasteland, in Calabrië. Topstranden, een ongekend blauwe zee, historische dorpjes en eenvoudig maar lekker eten. Niet doorvertellen!

4. Canarische Eilanden

Slechts vier tot vijf uur vliegen en toch vier je op de zeven Canarische Eilanden het hele jaar door een fijne (zon)vakantie. Bezoek een van de gezellige toeristenplaatjes of maak een wandeling door de verlaten maangebieden. Daarnaast zijn de eilanden bezaaid met zandduinen en bananenplantages.

5. Portugal

Denk je aan Portugal, dan denk je aan kilometers goudgele stranden, scherpe rotsen en een verkoelend briesje aan zee. Maar Portugal is niet alleen maar een strandbestemming: boek ook eens een stedentrip, naar Porto of Lissabon bijvoorbeeld.

6. Spanje

Met een kustlijn van bijna vijfduizend kilometer lang zijn de omstandigheden voor een zonvakantie naar Spanje perfect. Het land bestaat uit verschillende costa’s, waarvan de Costa Brava en Costa Blanca je waarschijnlijk het bekendst in de oren klinken. Met haar brede zandstranden, gezellige boulevards, heldere water is Spanje ongekend populair.