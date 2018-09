Lekker recept: couscoussalade met spruitjes, pompoen en rode ui

Wat moeten we vanavond nu weer eten? We herkennen dit probleem allemaal wel, toch? Albert Heijn heeft hier de perfecte oplossing voor: AH ovengroente. De naam zegt het eigenlijk al, want de oven doet (bijna) al het werk. Libelle’s redacteur Jony testte het zelf en is fan. “Snel, lekker én gezond: ik heb er een nieuwe favoriet bij!”

Libelle samen met Albert Heijn

Jony: “Ook ik vind het lastig om iedere avond weer te bedenken wat ik zal koken. Soms is het zo fijn om weer nieuwe producten en recepten uit te proberen, zodat je je lekker kunt afwisselen. Ik woon sinds kort samen en we zijn allebei druk met werk, vrienden en sport. Soms zijn we ’s avonds pas laat thuis, maar dan vind ik het juist belangrijk om een gezonde maaltijd op tafel te zetten.”

Albert Heijn lanceerde onlangs AH Ovengroente: zes lekkere en kleurrijke combinaties van verse, grofgesneden groente. Je hoeft ze alleen maar in een ovenschaal of op een bakplaat te doen met (olijf)olie en de oven doet de rest. Binnen een half uur zet je een heerlijke maaltijd op tafel. Jony testte de AH Ovengroente spruitjes, pompoen en rode ui en maakte er een (oven)heerlijke couscoussalade van met kip, citroen en verse munt. Dit is haar recept:

Couscoussalade met spruitjes, pompoen en rode ui

Voor 2-3 personen:

350 g kipdijfilet

600 g ovengroente spruit­jes pom­poen ro­de ui

2 el (olijf)olie

150 g volkoren couscous

1 citroen (schoongeboend)

15 g munt

1. Verwarm de oven voor op 180 ºC. Snijd de kip in stukjes. Verdeel de ovengroente met de kip over een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel met de olie en bak in 25-30 min. gaar.

2. Bereid ondertussen de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Rasp de gele schil van de citroen en snijd de citroen in partjes. Snijd de munt fijn.

3. Verdeel de couscous over de borden en verdeel de groente en kip erover. Garneer met het citroenrasp, de munt en een partje citroen.

