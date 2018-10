Foodies opgelet: dít zijn de lekkerste kerstmarkten van Duitsland

Tel jij de dagen tot kerst ook af? Kom dan alvast in de stemming door een bezoekje aan een kerstmarkt te plannen. Glühwein en suikeramandelen horen er standaard bij, maar op deze kerstmarkten in Noordrijn-Westfalen zijn nog veel meer culinaire specialiteiten te vinden.

Libelle met Germany Travel

De Akense Kerstmarkt

Deze kerstmarkt staat regelmatig in de top 10 van Europe’s Best Christmas Markets. Een echte aanrader dus. In een bakkerij midden op de markt zie je hoe de lokale lekkernij Aachener Printe (een soort taaitaai) wordt gemaakt. Geglaceerd met donkere of witte chocolade, hard of zacht, met amandelen of glazuur: voor iedereen is er wel een eigen ‘printe’. Wie van hartig houdt moet absoluut de Akense kerstleverworst proberen. Deze wordt al sinds de 19e eeuw gemaakt en is – afhankelijk van de slager – verfijnd met noten, vossebessen en klassieke winterse kruiden. En ook de Akense domlikeur is zeker het proberen waard.

Van 23 november tot 23 december 2018

In onderstaande video zie je hoe de heerlijke Aachener Printe gemaakt worden.

Verschillende kerstmarkten in Keulen

In Keulen zijn verschillende kerstmarkten te vinden, met elk een eigen onderwerp. Rondom de Dom van Keulen kun je naast de Akense printen genieten van Dom Speculaas, Kölsche Rievkooche (aardappelkoek) en mosterd uit de historische mosterdmolen van Monschau in de Eifel. Op de Alte Markt zijn traditionele producten én hoe ze gemaakt worden te bewonderen. En in een snoepjesfabriek wordt heerlijke noga gemaakt, in blokken tot wel zeven kilogram.

Van 26 november t/m 23 december 2018

Tip voor chocoladeliefhebbers: markt van chocolatiers in Keulen

Geen kerstmarkt, maar wel zéker het bezoeken waard als je van chocolade houdt. Op 31 oktober 2018 bestaat het chocolademuseum in Keulen 25 jaar en dat wordt gevierd. Onder andere met een markt langs de Rijn, waar 50 chocoladespecialisten uit binnen- en buitenland hun opvallendste creaties en ambachtelijke kunst presenteren. Er is een gevarieerd programma met proeverijen en lezingen: allemaal met chocolade in de hoofdrol.

Van 14 t/m 18 november 2018

Kerstmarkt bij kasteel Türnich in Kerpen

Op dit kasteeleiland – met op de achtergrond een prachtig herenhuis en schuren van de historische landerijen – vind je zoetigheden uit de natuur. En allemaal 100% biologisch. Denk bijvoorbeeld aan ingemaakte producten uit eigen oogst en drankjes van eigen productie, maar er is ook kunst te koop.

Van 7 t/m 23 december 2018, op vrijdag t/m zondag

Kerstmarkt bij Kasteel Dyck in het Niederrheinische Jüchen

Op het Orangerie-schiereiland vind je een sprookjesachtig kasteel en naast seizoensgebonden producten ook lekkere soepen volgens grootmoeders recept. Koekjes, kerstbrood en bruiloftsbrood, specialiteiten uit Tirol en Italië, noga uit de Provence en thee uit Engeland en het Verre Oosten.

Van 1 t/m 23 december 2018, op zaterdag en zondag

Kerstmarkten in Münster

Het historische centrum van Münster verandert in de weken voor kerst is een prachtig wintersprookje. Er zijn maar liefst vijf verschillende kerstmarkten op slechts een paar minuten loopafstand van elkaar, waar het overal heerlijk ruikt. In het kerstdorp rondom het Kieperkerl (marskramer) monument komen liefhebbers van Westfaalse specialiteiten aan hun trekken. Probeer zeker de groene kool met worst en een Westfaalse Korn (graanjenever).

Van 26 november t/m 23 december 2018, op donderdag t/m zondag

Beeld:

Kerstmarkt in Aken – © www.medien.aachen.de, A. Steindl

Kerstmarkt in Aken © Foto Oliver Franke/Tourismus NRW e.V.

Chocolamuseum Keulen © Ralph Sondermann