7 dingen die het leven makkelijker maken nu je 50+ bent

Als je de vijftig jaar bent gepasseerd, komen er steeds meer kwaaltjes bij kijken. Reden genoeg om je leven zo makkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

Nou wordt je leven op sommige vlakken vanzelf al een stuk praktischer als je eenmaal de vijftig aantikt. Niet meer ongesteld worden, leeftijdskortingen krijgen, kinderen die uit huis zijn… Maar er zijn ook spullen die je zelf in huis kunt halen om je vijftigplusleven zo eenvoudig mogelijk te maken. Waarom moeilijk doen, als het ook makkelijk kan?

1. Leesbril

Betrap jij jezelf er ook weleens op dat je je leesbril nog op hebt, terwijl je bijvoorbeeld boodschappen aan het doen bent? Het wordt je favoriete accessoire zodra je Sarah wordt/bent geweest. Ondertiteling, etiketten, de krant: van je ogen samenknijpen krijg je rimpels, dus geloof er maar lekker snel aan.

2. E-reader

In boekenwinkels snuffelen naar spannende thrillers en meeslepende romans heeft ook z’n charme, maar hoe fijn is het dat je vanuit je luie stoel toegang hebt tot een breed scala aan internationale bestsellers? En je kunt de letters zo groot zetten als je zelf wilt, ideaal! Ook een pluspunt is dat je op vakantie lekker veel kunt shoppen, want dankzij die e-reader hoef je geen zware boeken meer mee te zeulen.

3. E-bike

Koester de tijd zolang je nog met gemak de fiets op kunt stappen. Raak je met je conditie van nu nogal snel uitgeput? Als je portemonnee het toelaat, is de in populariteit toenemende e-bike ideaal. Zoef je zo naar de supermarkt, langs de weilanden en over een brug – zonder ook maar een druppeltje zweet. Werp vooral ook een vernuftige blik naar alle strijders die hijgend tegen de wind in fietsen.

4. Verstelbaar bed

Hoe ouder je wordt, des te belangrijker het is om comfort en goed slapen op nummer één te zetten. Niets fijner dan een bed dat je aan kunt passen aan jouw favoriete houding. Niet alleen tijdens het slapen (hoofdeinde wat omhoog als je verkouden bent of snurkt), maar ook tijdens het lezen of tv kijken (hoofdeinde omhoog), of een beenblessure (voeteinde omhoog). En als je niet meer zo makkelijk je bed uitstapt zul je zien dat de investering van een hoger, verstelbaar bed het zeker waard is. De matrassen en elektrisch verstelbare spiraalbodems van Auping ondersteunen je lichaam perfect van top tot teen, door de 10.000 (!) ondersteuningspunten. Daarnaast zorgt de open structuur van een spiraalbodem ervoor dat schone en frisse lucht kan ventileren. Zo word je altijd fris en uitgerust wakker en stap je ’s ochtends zó je bed uit.

5. ‘Makkelijke’ schoenen

Krijg je de bibbers bij de combinatie van deze twee woorden en zie je Crocs op je afkomen? Joh, anno 2018 zijn er hartstikke modieuze schoenen te verkrijgen die ook nog eens écht lekker lopen. Sneakers zijn hartstikke hip. Daarnaast is er genoeg chic schoeisel (loafers en ballerina’s bijvoorbeeld) dat als pantoffeltjes aanvoelt.

6. Boodschappenbezorgservice

Ze groeien als paddenstoelen uit de grond, de bezorgservices van boodschappen. Heerlijk toch, dat je voor de kleine snacks (en de gezelligheid van de hele buurt tegenkomen) gewoon nog naar de supermarkt kunt, maar de zware flessen lekker thuis laat bezorgen?

7. Comfortabel ondergoed

Ja, voor je partner probeer je natuurlijk je innerlijke krolse kat nog weleens los te laten, maar mogen we na vijftig jaar ook eens even lékker zittend ondergoed om ons lijf hebben? Daar had je al alle reden toe, maar nu mag je je er toch echt wel aan overgeven. En ook dat is tegenwoordig verkrijgbaar in heel veel varianten die mooi én comfortabel zijn.

