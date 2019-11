Lezersaanbieding: winter in Antwerpen vanaf € 157,- voor 2 personen

In de mooiste tijd van het jaar is Antwerpen in winterse sferen. Dat wordt dus fijn shoppen, heerlijk tafelen en vooral genieten van de knusse kerstmarkt. Ho ho ho, let’s go!

Libelle samen met Visit Antwerpen

Van 7 december 2019 tot 5 januari 2020 is Antwerpen één groot winterparadijs. Tijdens Winter in Antwerpen staan talloze gezellige kerstkraampjes verspreid door de stad. Zwieren over het ijs kan ook, op de schaatsbaan van 1000 m2. Of geniet van het overweldigende uitzicht tijdens een ritje in het reuzenrad. Vergeet aan het eind van de dag niet nog even een selfie te maken voor de gigantische kerstbomen op de Grote Markt of het Koningin Astridplein.

Wie komt, heeft vast interesse in de Antwerp City Card. Deze pas t.w.v. € 27,- geeft 24 uur lang gratis toegang tot 15 musea in de stad, 4 historische kerken, de stadsbrouwerij en kortingen van 10-25% op verschillende attracties. Met deze kaart maak je in de stad gratis gebruik van alle trams en bussen van het openbaar vervoer De Lijn. Tijdens deze editie van Winter in Antwerpen profiteer je van extra voordelen, zoals korting op schaatshuur, een gratis ritje in het reuzenrad en korting op het Jungle Book Lights Festival in de Zoo van Antwerpen.

Libelle aanbieding

Speciaal voor Libelle lezeressen hebben wij een winters arrangement samengesteld. Je kunt kiezen uit twee hotels:

Eén overnachting + ontbijt voor 2 personen in PREMIER SUITES PLUS Antwerp **** inclusief Antwerp City Card.

Zondag t/m vrijdag € 157,-

Zaterdag € 187,- Boek nu!

Of

Eén overnachting + ontbijt voor 2 personen in Radisson Blu Astrid Hotel Antwerp **** inclusief Antwerp City Card.

Zondag t/m vrijdag € 173,-

Zaterdag € 183,-

Boek nu via Reservations.Astrid.Antwerp@radissonblu.com of telefonisch via + 32 (3) 2031234 en gebruik de code LIBNL19 om gebruik te maken van de aanbieding.



————————————————————————————————————————————————-

Dit arrangement is geldig van 7 december 2019 t/m 5 januari 2020 m.u.v. 31 december 2019. De prijzen zijn op basis van een kamer voor dubbel gebruik en ontbijt, exclusief citytaks (€ 2,39 p.p.p.n.). Beperkt aanbod en op basis van beschikbaarheid. De Antwerp City Card wordt in de hotels verstrekt.