De Libelle redactie test nachtcrème: “ik heb minder last van rode vlekjes”

Leeftijd is maar een getal. Maar wanneer we de vijftig zijn gepasseerd heeft de huid een andere verzorging nodig. Hilmar, Marleen en Françoise van de Libelle redactie testten de Age Perfect Golden Age nachtcrème.



Libelle samen met L’Oréal Paris

Hilmar (52, links op de foto) “Ik gebruik iedere avond een nachtcrème. Doe ik dat niet, dan wordt mijn huid snel te droog. Mijn huid is sowieso al iets aan de droge kant en daardoor soms gevoelig. Soms kan ik last hebben van rode plekjes en vlekjes, dus goede huidverzorging vind ik belangrijk.

“Nu ik al een tijdje de Golden Age-nachtcrème gebruik, word ik wakker met een rustige huid en heb ik minder last van rode vlekjes”

’s Ochtends na het douchen gebruik ik een dagcrème, altijd met SPF. Daarna breng ik foundation en de rest van mijn make-up aan op mijn gezicht. Voordat ik naar bed ga maak ik mijn gezicht goed schoon met remover en reinig ik mijn huid nog extra met micellair water. Nu ik al een tijdje de Golden Age-nachtcrème gebruik, word ik wakker met een rustige huid en heb ik minder last van rode vlekjes. De crème smeert lekker weg, trekt snel in en is niet kleverig. Mijn huid knapt er echt van op. Ik zou ‘m zeker weten opnieuw blijven gebruiken.”

Marleen (53, midden) “Ik ben best tevreden met mijn huid voor mijn leeftijd. Hier en daar is het af en toe wat droog en bij mijn neus soms wat rood. Soms betrap ik mijzelf op een mee-eter of een schilfertje. En natuurlijk is het jammer van de rimpels, maar dat hoort nu eenmaal bij de leeftijd. Verder ben ik blij met mijn sproetjes, die geven altijd zo’n vrolijke uitstraling.

“De Golden Age-nachtcrème is een fijne, rijke en volle crème”

Ik smeer mijn huid iedere ochtend in met een goede dagcrème en soms ook wat zonnecrème. Daarna breng ik mijn ogenschaduw, oogpotlood, mascara en lippenstift aan. Als ik een feestje heb pak ik graag wat meer uit met foundation en concealer. Een nachtcrème vind ik een must voor mijn huid, omdat het dan weer lekker gevoed wordt en mijn huid minder droog aanvoelt. De Golden Age-nachtcrème is een fijne, rijke en volle crème. Mooi van kleur en hij trekt lekker in de huid. Ik heb echt het gevoel dat ie iets doet.”

Françoise (51, rechts op de foto) “Mijn huidverzorging begint dagelijks met een dagcrème, eyeliner, mascara en wat lippenstift. Ik ben inmiddels zo geoefend dat ik dat in 5 minuten voor elkaar heb. Ik gun mezelf daar ook niet meer tijd voor, omdat ik mijn dochters naar school moet brengen.

“De crème ruikt lekker fris en smeert goed uit. Plus: mijn huid voelt lekker schoon de volgende ochtend”

Mijn huid is over het algemeen erg gevoelig voor bepaalde ingrediënten en kan soms trekkerig aanvoelen. Ik ben daarom altijd heel selectief qua huidverzorging, omdat mijn huid niet overal goed tegen kan. Voor het slapen gaan reinig ik mijn gezicht met miccelair water en breng ik een laag nachtcrème aan. De verpakking van de Golden Age-nachtcrème is echt prachtig. De crème ruikt lekker fris en smeert goed uit. Hij voelt lekker rijk aan en trekt goed in. Plus: mijn huid voelt lekker schoon de volgende ochtend.”

Ervaring van Libelle lezeressen

In maart 2020 hebben 114 trouwe Libelle lezeressen L’Oréal Age Perfect Golden Age nachtcrème getest en geven het gemiddelde cijfer van 8.3/10. Dit vinden zij van de crème:

Maar liefst 88% van de testers zou Age Perfect Golden Age nachtcrème aanbevelen aan anderen*

Voor 86% van de testers voldoet L’Oréal Paris Age Perfect Golden Age-nachtcrème aan de verwachting*

95% van de testers is (zeer) tevreden over de geur*

98% van de testers is (zeer) tevreden over de textuur*

Pretty Pink

De Age Perfect Golden Agenachtcrème van L’Oréal Paris bevat pioenroosextract en calcium B5. Het pioenroosextract helpt de huid weer stralend te maken en haar natuurlijke, rozige gloed terug te geven. De volle nachtcrème heeft verkoelend effect voor een verfrist gevoel op de huid. In de ochtend is de natuurlijke, rozige gloed hersteld. Adviesprijs € 27,99

* N=114 Samengesteld door hettestpanel.nl (maart – 2020)