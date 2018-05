Mallorca is één van de meest geliefde zomerbestemmingen in Europa. De zandstranden, kalksteenrotsen en heldere zee trekken niet voor niets veel zonaanbidders. Maar er is meer: prachtige bezienswaardigheden en heerlijke tapas bijvoorbeeld.

Libelle met Corendon

Het eiland rond

Mallorca ligt op slechts 2,5 vliegen van Nederland, maar het is een wereld van verschil. Aan de kust rijzen enorme kalkstenen kliffen hoog boven het turquoise water uit. Een bijzonder contrast met het binnenland, waar je ellenlange vlaktes met olijfbomen en wijngaarden vindt. De mooiste plekjes bereik je met te voet, op de fiets of met een boot. Ook Barbara zette voet op een catamaran.

Historisch randje

Naast de prachtige kustlijn, heeft het eiland ook een rijke historie. Je vindt er prachtige kathedralen, kastelen, stadhuizen, schitterende musea en tuinen. In de hoofdstad Palma vind je naast de bekende kathedraal La Seu – de bouw heeft bijna vierhonderd jaar geduurd en het resultaat mag er wezen – ook moderne architectuur.

Natuurpracht

Natuurliefhebbers mogen een bezoekje aan Coves del Drach, de beroemdste druipsteengrotten van het eiland, niet overslaan. Bijzonder: je kunt hier ook concerten bijwonen. En voor een uniek uitzicht op Mallorca vaar je naar het schiereiland Formentor, waar op het meest zuidelijke puntje van het eiland een prachtige vuurtoren staat.

Verblijf

Barbara verbleef via Corendon in Fergus Club Europa. Het vakantiedorp is twee jaar geleden gerenoveerd tot een prachtig 4-sterren all inclusive accommodatie. Het is rustig gelegen, net buiten het gezellige centrum van de levendige badplaats Paguera en wordt omgeven door dennenbossen. Het centrum is ‘s avonds grotendeels autovrij en er zijn talloze winkels, terrasjes en uitgaansgelegenheden. Je boekt deze reis via Corendon al vanaf 379 euro per persoon inclusief retourvlucht, transfer van en naar de luchthaven en verblijf op basis van all-inclusive.