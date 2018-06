Libelle’s Femke praat met schrijfster Myrthe van der Meer over haar depressie

Libelle’s columnist Femke Sterken (38) heeft zelf meerdere depressies gehad. “Een depressie voelt alsof er een zware, zwarte deken over je hoofd en schouders ligt.” In deze video praat Femke met schrijfster Myrthe van der Meer die ook te maken kreeg met een depressie.

Myrthe van der Meer debuteerde met PAAZ, het boek dat ze schreef toen ze na een burn-out vijf maanden lang op een paaz (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) werd opgenomen. In het boek UP beschreef ze het vervolg.

Myrthe: “De meeste mensen die depressief zijn, zijn vooral 24 uur per dag bezig om te verhullen dat ze depressief zijn. Je hebt geen idee wat je overkomt. Ik zag mezelf als de bron van het kwaad van de hele wereld. Ik kon niet meer stoppen met huilen. De huisarts nam mijn klachten serieus en heeft hulp voor me gezocht. Ik heb nu geleerd hoe ik aan kleine signalen kan herkennen dat het de verkeerde kant op gaat. Door met mijn omgeving te delen hoe ik mij voel, kan ik voorkomen dat het erger wordt.”

Maak depressie bespreekbaar

Een depressie komt vaker voor dan je denkt. Ruim 800.000 Nederlanders hebben te maken met een depressie. Vaak proberen mensen het zelf op te lossen en willen ze er een ander niet mee belasten. Maar erover praten helpt. Om het gesprek over depressie op gang te brengen is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar’ gestart. Heb jij zelf een depressie of is een bekende depressief? Sluit je niet af, maar maak het bespreekbaar. Kijk eens op heyhelpt.nl.