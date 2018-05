We love linnen: dit zijn de leukste items voor je zomergarderobe

Altijd fijn met warm weer: linnen. Blouses, broeken of een lekker luchtig jurkje, wij zijn er dol. Daarom voor alle linnen lovers: 6 weetjes over dit fijne materiaal én de leukste zomeritems.

Libelle met Didi

Al 8000 jaar voor Christus werd linnen voor het eerst gebruikt in Egypte. Later werd de stof door de Romeinen nog populairder gemaakt. Linnen wordt gemaakt van vlas en is heel milieuvriendelijk. Alle onderdelen van linnen worden gebruikt en voor de productie is geen water nodig. Linnen is het sterkst van alle plantaardige vezels. Het is zeker twee tot drie keer sterker dan katoen. Doordat linnen zo luchtig is heeft het een verkoelend effect op de huid. Hoe vaker je linnen wast, hoe zachter het wordt. En die specifieke linnen kreukels? Geen probleem, volgens de Italianen verraden de kreukels juist de hoge kwaliteit van linnen.

De leukste linnen items

De warme zomermaanden komen er weer aan, en wat is er dan fijner dan mooie kledingitems van luchtig materiaal te dragen? Didi heeft een hele fijne zomercollectie ontwikkeld waarin linnen de hoofdrol speelt. Relaxte tunieken, oversized blouses en mooie broeken en jasjes. Allemaal verkrijgbaar in verschillende zomerse kleuren of met vrolijke streep- en stippendessins.