Actrice Loes Haverkort (38) verloor haar vader toen ze twintig was aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 49 jaar geworden. Het verlies heeft impact op hoe ze nu in het leven staat.

Libelle samen met de Hartstichting

Loes: “Doordat mijn vader al voor zijn 50e overleed, heb ik zelf altijd het idee gehad dat ik ook niet oud zou worden. Als ik mijn hart voelde overslaan, dacht ik: zie je, daar gaat hij al. Ik was het vertrouwen in mijn lichaam kwijt, was angstig. Die angst heb ik soms nog, maar ik heb nu meer het besef dat je er ook zelf iets aan kunt doen. Door bijvoorbeeld risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de gaten te houden, zoals je bloeddruk.”

“Vanaf je 40e loop je een verhoogd risico op het krijgen van een hoge bloeddruk. Mijn eigen bloeddruk is nu gelukkig gezond. En inmiddels ben ik niet heel bang meer voor mijn hart. Uiteraard blijf ik preventief mijn bloeddruk meten, want een hoge bloeddruk voel je niet. Je komt alleen meer te weten, door regelmatig te meten. Een normale bloeddruk, is belangrijk voor een gezond hart. Ik wil mensen hier bewust van maken, zodat anderen een verlies als de mijne hopelijk bespaard kan worden.”

“Ik ben voor invoer van een soort hart-check: een preventieve controle op hart- en vaatziekten. We krijgen toch ook uitstrijkjes en borstencontroles? Waarom dan niet een hart-check? Mijn zus wordt veertig. Mijn vader begon last te krijgen van zijn hart toen hij ongeveer die leeftijd had”

Bekijk de video waarin Loes haar hartverhaal vertelt:



Wat kun jij doen?

Eén op de drie Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar heeft een hoge bloeddruk, hiervan weet 1,2 miljoen mensen dat niet. Van een hoge bloeddruk merk je meestal niks, maar het verhoogt wel de kans op schade aan je bloedvaten en je hart. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld een hartinfarct, beroerte of hartfalen. Het is daarom belangrijk dat je zelf je waarden regelmatig controleert. Wanneer je een hoge bloeddruk hebt, kun je dit op tijd aanpakken.

Verder kun je met een gezonde leefstijl je bloeddruk verlagen. Door bijvoorbeeld gezond te eten, minder zout te eten, niet te roken, voldoende te bewegen, stress te verminderen of een paar kilo kwijt te raken als je te zwaar bent (BMI hoger dan 25).

Gratis meten tussen 27 mei en 8 juni

De Hartstichting roept mensen op om regelmatig hun bloeddruk te meten. Daarom worden er speciale meetpunten (bijvoorbeeld in bibliotheken, sportverenigingen of supermarkten) ingericht waar je gratis je bloeddruk kunt meten. Kijk op Hartstichting.nl om te zien of er een meetpunt bij jou in de buurt is.