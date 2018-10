Renate (54) en haar dochter Sharona (29) weten wat het is om met dementie om te gaan. Hun man en vader Frans was pas 48 jaar toen hij de diagnose Alzheimer kreeg. Moeder en dochter vinden steun bij elkaar en zetten zich samen in voor meer begrip voor de ziekte.

Libelle samen met Alzheimer Nederland

Renate: ”Frans is nu 54 en woont in een verzorgingstehuis, dat was zijn eigen keuze en ik heb het er erg moeilijk mee gehad. Hij gaat nu snel achteruit, zijn kortetermijngeheugen wordt echt minder. Frans kan niet veel informatie tegelijk verwerken, dus als ik hem iets wil vertellen zegt hij al gauw ‘stop maar, het kan er niet meer in’. Een goed gesprek voeren lukt haast niet meer. In het weekend slaapt hij nog een nacht thuis, maar ook dat is anders geworden. Hij staat soms zes keer per nacht op. Het is goed dat hij daar woont, ik heb mijn verzet opgegeven.”

Sterke vrouw

Sharona: “Als we naar de markt wandelen, merk ik dat het een hele opgave is voor mijn vader. Daarna moet hij uren rusten. De ziekte tast meer aan dan alleen zijn geheugen. Vroeger kon ik altijd bij mijn vader terecht voor advies of hulp, dat valt nu ook weg. Maar ook zonder te praten, kunnen we dingen delen en helpt hij me. We houden elkaar vast en voelen wat we willen zeggen. De relatie met mijn moeder is hechter geworden sinds mijn vader ziek is. We praten er samen veel over, we hebben echt een goede band gekregen. Mijn moeder is zo’n sterke vrouw geworden door de ziekte van mijn vader, ik heb respect voor haar.”

‘Vergeetjesziekte’ noemt kleindochter Djez-Lin (4) de ziekte van opa

Meer begrip voor Alzheimer

Renate: “Laatst zei iemand: ach, er komt wel een pilletje voor Frans en dan komt het goed. Niet dus! Wij weten dat Frans vroeg zal overlijden omdat er nog geen genezing mogelijk is. Het gaat toch nog best goed met Frans, zeggen ze ook wel eens. Maar ze weten niet dat hij zich beter voor kan doen, dan hij is. Ik mis het begrip bij anderen en daarom vind ik het erg belangrijk dat er meer bekend wordt over dementie en Alzheimer.”

Oorzaken vinden

Maar liefst 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Sharona heeft onlangs besloten om zich te laten testen op erfelijkheid van de ziekte van Alzheimer. “Ik dacht steeds, dat doe ik pas als ik symptomen van de ziekte krijg. Maar waarom zou ik wachten? Voor de toekomst van mijn kinderen is het heel belangrijk dat we meer te weten komen over de oorzaken van de ziekte. Daar wil ik aan bijdragen.”

Een toekomst zonder dementie

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening, waarbij je langzaam jezelf en elkaar verliest. Inmiddels hebben circa 270.000 mensen in Nederland dementie, en dat aantal blijft fors stijgen. Alzheimer Nederland zet zich in voor mensen met dementie nu en voor een toekomst zonder dementie. Op de website van Alzheimer Nederland vind je informatie en advies en lees je hoe je kunt bijdragen.