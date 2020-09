Jarenlang was Mandy Roelvink uit Almere een alleenstaande moeder van twee dochters en twee zoons. Nadat ze in 2012 arbeidsongeschikt raakte, kwam ze in de bijstand terecht. “Hierdoor ben ik gaan beseffen dat gelukkig zijn niet afhankelijk is van geld.”

Voordat Mandy arbeidsongeschikt raakte, had ze naast haar fulltime baan ook een goedlopend eigen bedrijf. Mandy: “Ik verdiende voldoende geld en gaf dit ook met gemak uit. Onze levensstandaard was gebaseerd op mijn inkomen.” Kort na de geboorte van haar tweede kind is Mandy door een trapgat naar beneden gevallen. Een enorme klap, waar ze uiteindelijk drie hernia’s aan heeft overgehouden en arbeidsongeschikt is geraakt.

Schulden

Mandy: “Hierdoor is mijn financiële situatie helemaal veranderd. De schulden stapelden zich al snel op en dat zorgde voor veel stress. Je moet je hele manier van leven omgooien. Maar het lastigst vond ik om aan mijn kinderen uit te leggen dat sommige dingen niet meer kunnen. De oudste was het al gewend om regelmatig een leuk uitje te hebben of dure cadeau’s te krijgen.”

Creatieve uitdaging

Hoewel Mandy nu minder geld te besteden heeft, hebben haar kinderen het niet minder. “Ik heb het geluk dat ik heel creatief ben en het best een leuke uitdaging vindt om met weinig geld toch goed rond te komen. Op feestdagen en verjaardagen anticipeer ik het hele jaar door. Ik wil dat mijn kinderen net zo’n leuke verjaardag hebben als ze bij vriendjes zien, en niet maar één cadeautje krijgen. Het komt regelmatig voor dat na een verjaardagsfeestje, andere moeders vragen of ik het bij hun net zo leuk kan versieren. Dat vind ik best hilarisch.”

Allemaal een hobby

“Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen met sport, kunst en cultuur bezig kunnen zijn, maar dat kost ook geld. Online heb ik veel opgezocht over toeslagen en andere mogelijkheden, om mijn kinderen wat meer te kunnen geven. Zo ben ik ook bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur terecht gekomen. Hierdoor kunnen ze alle vier iets doen waar ze blij van worden. Voor mijn oudste dochter is kickboksen haar grote passie, daar leeft ze enorm van op. Ze kan haar emoties kwijt in deze sport en vindt het fijn om te bewegen. De andere drie doen aan beeldende kunst, zwemmen en voetbal. Ik denk dat het andere gezinnen veel stress kan schelen, als ze weten dat er dit soort mogelijkheden zijn.”

Nieuwe studie

Inmiddels heeft Mandy een nieuwe vriend met wie ze samenwoont, waardoor ze geen recht meer heeft op de bijstand en ze weer in een ruimere financiële positie zit. En ze is weer gaan studeren. “Je kunt wel afgekeurd worden, maar er zijn altijd opties. Ik wil niet hoeven sappelen. Mijn lichaam doet het niet goed, maar met mijn hoofd is niets mis. Daarom ben ik rechten gaan studeren, dat trok me altijd al aan. Opkomen voor rechtvaardigheid, daarvoor te strijden. Ik hoop na mijn afstuderen zelfstandig als advocaat te kunnen werken, voor zover mijn fysieke toestand dit toelaat. Tegen die tijd zijn de kinderen ook zelfstandiger.”

Samen voor alle kinderen

Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas. Door schaamte kloppen ouders niet snel ergens aan met hun geldproblemen en daar zijn de kinderen uiteindelijk de dupe van.

De vier goede doelen Leergeld Nederland, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Jarige Job hebben de handen ineen geslagen: op samenvoorallekinderen.nl kan iedereen eenvoudig voorzieningen aanvragen voor kinderen die in armoede opgroeien. Wie tussen 23 september en 31 oktober meespeelt met de VriendenLoterij Bingo, steunt dit initiatief.