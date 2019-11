5 simpele manieren om duurzamer te koken en eten

Wist je dat ongeveer een derde van de milieubelasting en uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de productie en consumptie van eten? Gelukkig kun je heel gemakkelijk duurzamer bezig zijn in de keuken.

Libelle samen met Natuur & Milieu

Wij geven je vijf tips. Doe je mee?

1. Let op herkomst & seizoen

Groente en fruit zijn relatief duurzame keuzes. Als je seizoensproducten neemt en op de herkomst let, ben je helemaal goed bezig. Bloemkool, broccoli, ijsbergsla, prei, radijs, rode biet, spruiten, tomaat, ui, wortel en witlof zijn het hele jaar een goede keuze. Producten die van buiten Europa met het vliegtuig hierheen komen of uit verwarmde kassen komen, hebben een hogere klimaatimpact. Qua fruit worden in Nederland alleen handperen, stoofperen, appels, aardbeien en kersen op grote schaal buiten gekweekt. Bananen, kiwi’s, mandarijnen en perziken worden wel in het buitenland gekweekt, maar hebben een relatief lage klimaatbelasting. Ook een duurzamere keuze dus!

2. Let op keurmerken

Keurmerken geven duidelijk aan dat een product aan bepaalde normen voldoet. Zo vind je bij Jumbo nu melk en yoghurt met het Beter Leven keurmerk 1 ster. Nieuw is dat dit keurmerk niet alleen beter is voor koeien en kalfjes op de boerderij, maar ook voor de natuur en het milieu.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de koeien meer gras op het menu hebben staan, zoveel mogelijk van de eigen boerderij. Dat is lekker lokaal. Zo hoeft er aan de andere kan van de wereld minder natuur te verdwijnen, om plaats te maken voor sojaplantages om Nederlandse koeien te voeren. Daarnaast gebruiken de boeren die zijn aangesloten bij dit keurmerk alleen bestrijdingsmiddelen die minder impact hebben op het milieu. Dat is heel positief voor bijen, hommels en andere insecten.

3. Verbruik niet meer energie dan nodig

Duurzamer koken kan heel makkelijk. Een deksel op de pan zorgt al voor 2 tot 3 keer minder energieverbruik. En een klein laagje water (zodat eten niet droog kookt) is voldoende. Daardoor blijven ook meer vitamines behouden. Koken op inductie is niet alleen het goedkoopst, als je groene stroom hebt, is dit ook het meest duurzaam. Kook je op gas? Zet het vuur dan niet te hoog. Op half of laag vuur duurt het wat langer voor je eten klaar is, maar je bespaart hiermee tot wel 80% energie.

4. Eet wat minder vlees

Minder vlees eten is niet alleen beter voor je gezondheid, maar ook voor het milieu. Om vlees te produceren is er veel land, water en veevoer nodig, en de dieren zorgen voor veel uitstoot van broeikasgassen door hun boeren, scheten en mest. Als je per week 100 gram minder vlees eet, verlaag je de uitstoot van broeikasgassen van je voedingspatroon al met bijna 10%. Kies voor een vleesvervanger, of een goed gevulde pasta of couscous met noten en peulvruchten in plaats van vlees.

5. Verspil minder eten

We verspillen in Nederland aardig wat eten: maar liefst 34,3 kilo per persoon per jaar. Gelukkig is dat al een stuk minder dan een paar jaar terug, maar het kan natuurlijk altijd beter. Brood, zuivel, groene, fruit en aardappelen worden het meest verspild. Een menu voor de hele week zorgt ervoor dat je minder snel te veel in huis haalt. En check voor het boodschappen doen wat je nog hebt staan. Koken met restjes zorgt voor minder verspilling en daarmee kun je weer aardig wat geld besparen.

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu zet zich dagelijks in om de wereld een beetje schoner en duurzamer te maken. Zo vind je hier meer handige tips om gezond en lekker te eten, zonder de aarde uit te putten.