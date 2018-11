In Nederland geven jaarlijks maar liefst 4,4 miljoen mensen (van 16+) mantelzorg. Bijzonder werk dat vaak vanzelfsprekend lijkt, maar dat is het niet. Tijd om hen te verrassen met een speciaal kaartje…

Libelle samen met Mezzo

10 november 2018 is het weer Dag van de Mantelzorg, dé dag om alle mantelzorgers in Nederland in het zonnetje te zetten. Want als we moeders verrassen op Moederdag, waarom mantelzorgers dan niet op Dag van de Mantelzorg?

Bijzonder werk

Veel mantelzorgers vinden het gewoon vanzelfsprekend wat ze doen. Ze zijn in de eerste plaats partner, ouder of kind van iemand die extra hulp nodig heeft. Maar de zorg voor een demente ouder, of de combinatie met een betaalde baan, kan zwaar zijn. Maar liefst 750.000 mantelzorgers geven langdurig (meer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) hulp. Gelukkig levert mantelzorg ook heel veel mooie momenten op: ongeveer vijf op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen.

Wie verras jij met een kaartje?

Wie zet jij in het zonnetje op de Dag van de Mantelzorg? Verras die lieve steun en toeverlaat met dit kaartje van Greetz en Mezzo, de vereniging voor mantelzorgers. Een speciaal kaartje, want Jörgen Raymann heeft een gedichtje geschreven aan de binnenkant. Je kunt het kaartje personaliseren en aan de binnenzijde een persoonlijke boodschap plaatsen. Bestel vóór 9 november 22.00, want dan krijg je het kaartje gratis (t.w.v. €2,60 exclusief postzegel). Extra leuk: selecteer als bezorgdatum 10 november, dan wordt het kaartje op de Dag van de Mantelzorg bezorgd.

Voor alle mantelzorgers

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomst voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten zich in voor alle mantelzorgers in Nederland, behartigen hun belangen en zijn de spin in het web die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 300 aangesloten organisaties geven ze informatie, advies en steun aan mantelzorgers.