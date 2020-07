Marja en Desiree kennen elkaar al vanaf de kleuterschool, maar gaan nu voor het eerst samen op vakantie

In de reeks “Een midweek met…” verblijven Libelle lezeressen met een mooi of bijzonder verhaal een midweek bij Center Parcs. Dit jaar worden Marja en Desiree allebei 50 jaar, dus het perfecte moment om hun verjaardag én vriendschap te vieren op Parc Sandur.

Libelle samen met Center Parcs

Hoewel Marja en Desiree elkaar al vanaf de kleuterschool kennen en lief en leed met elkaar hebben gedeeld, zijn ze nog nooit samen een paar dagen weggeweest. Tijdens een midweek Parc Sandur vieren ze samen hun 50e verjaardag en gaan ze uitvinden hoe het is om voor het eerst een paar dagen samen weg te zijn. Hoewel ze heel verschillend zijn, is de grootste kracht van hun vriendschap de humor die ze met elkaar delen. Samen raken ze nooit uitgepraat.

Ontdek Drenthe

Meer dan ooit hebben we nu de behoefte om er even lekker tussenuit te gaan. Daarvoor hoeven we echt geen vliegtuig te pakken of dagen in de auto te zitten. Kom net als Marja en Desiree gezellig in eigen land ontspannen in een fijne cottage met privéterras, midden in de natuur, op een van de parken van Center Parcs.

Desiree: “Heerlijk om hier samen tot rust te komen in deze prachtige omgeving. We hebben alle tijd gehad om weer helemaal bij te praten. Ik kan niet wacht tot ons volgende uitje samen.”

De vrijstaande cottages op Parc Sandur bevinden zich op schiereilandjes aan De Grote Rietplas. De grote privétuin biedt optimale privacy. Toer over de heidevelden en ontdek de hunebedden op een (huur)fiets of e-bike. Op het park en in de directe omgeving zijn genoeg mogelijkheden om te wandelen, fietsen, varen en vissen. Kortom: de perfecte plek om er even helemaal tussenuit te zijn en het ideale vertrekpunt om Drenthe te verkennen.

Speciaal voor Libelle lezeressen

Als Libelle-lezeres profiteer je van een speciale actie: 40% korting op je cottagehuur bij Center Parcs Parc Sandur. Bekijk alle mogelijkheden van deze exclusieve aanbieding hier.