De VvE van Marja Hoogendoorn (43), bij elkaar zo’n honderd man, besluit eind 2016 gezamenlijk de flat te isoleren. Driekwart jaar later is de gehele achtergevel vervangen en heeft iedereen dubbelglas. Een behoorlijk grote onderneming, maar met een zeer comfortabel resultaat. Zo pakten zij dat aan (en zo kun jij het ook).

Marja: ‘Ik woon op de eerste verdieping, dus ik had niet zo veel last van tocht. Maar de voorkant van mijn appartement ligt op het noorden en had enkelglas. In de winter kon het daar wel koud zijn. Bewoners van hogere verdiepingen vertelden mij dat ze zo veel last hadden van tocht dat ze opgerolde handdoeken voor de ramen en deuren neerlegden. Ons gebouw is dertig meter hoog, en de bovenste verdiepingen vangen natuurlijk veel meer wind.’

Rigoureus

‘Vanuit het bestuur werd een ledenvergadering van de VvE belegd. Zij stelden voor om de gehele flat te isoleren. Dat zou best rigoureus zijn: alle gevels moesten worden geïsoleerd, alle kozijnen vervangen, de ramen voorzien van isolerend dubbelglas en alle appartementen zouden een nieuwe isolerende voordeur krijgen. Ook het dak moest worden vernieuwd en geïsoleerd, en alle verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes vervangen door led-verlichting. Daarom was niet iedereen meteen voor. Hoewel ik zelf minder last ervoer dan de bovenste bewoners, snapte ik wel dat men de gehele flat in een keer wilde aanpakken.’



Marja Hoogendoorn

Veel comfortabeler

‘De bouwplanning zat heel strak in elkaar. Daardoor wist ik van tevoren wanneer wat zou worden aangepakt en kon ik het goed in mijn agenda plannen. Ik heb er vrij weinig van last gehad. Alleen de dag dat de kozijnen vervangen werden, zaten we even in de buitenlucht, maar het werd diezelfde dag ook weer dichtgemaakt. Zelfs de meest kritische mensen werden lovend naarmate het project vorderde. Het eindresultaat is heel fijn; wonen is veel comfortabeler geworden. Als het winterzonnetje schijnt, hoef ik mijn verwarming in de woonkamer niet meer aan te zetten. En de geluiden van de A2 en boten op het Amsterdam-Rijnkanaal zijn een stuk minder.’

3 tips voor energiezuiniger wonen met de VvE

Tip 1: Met een VvE energiebesparende maatregelen nemen is een langdurig proces. Zorg daarom dat de bewoners een concreet voorstel krijgen: een goede onderbouwing van de planning is belangrijk. Vraag samen een energieadvies aan en neem kleine stappen. Zo krijgen bewoners de tijd om alle informatie op zich in te laten werken.

Tip 2: Zoek enthousiaste medestanders. Samen kun je het bestuur van de VvE enthousiast maken en zorgen dat het een agendapunt op de algemene ledenvergadering wordt. Het kan slim zijn om de isolatieplannen op te nemen in de plannen, voor groot onderhoud aan het appartementencomplex.

Tip 3: Er zijn aantrekkelijke subsidies voor een energiezuinig en duurzaam appartementencomplex. De VvE van jouw appartementencomplex kan voor twee of meer isolatiemaatregelen subsidie krijgen. Ook is er subsidie voor een energieadvies, en voor de begeleiding van het proces binnen de VvE om tot besluiten over energiebesparing te komen. Let op: de isolatiesubsidie moet je vooraf aanvragen, niet na uitvoering.