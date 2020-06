5 manieren om meer uit je salaris te halen

Meer verdienen willen we allemaal wel. Maar als dat er even niet in zit, kun je met een aantal handige tips tóch meer geld overhouden aan het eind van de maand. En daarvoor hoef je echt niet op een houtje te bijten.

Grote kans dat het al scheelt als je meer inzicht in je uitgavepatroon krijgt, want al die kleine maandelijkse uitgaven tellen fors bij elkaar op. Zó doe je dat.

Tip 1: check wat je waar aan kwijt bent

Veel mensen weten wel wat ze maandelijks aan vaste lasten kwijt zijn, maar het zijn juist de kleine ongemerkte uitgaven die flink optellen. Het bijhouden van alle uitgaven is nogal een tijdrovende klus. Gelukkig kan de gratis Grip-app dat in een handomdraai voor je doen. De app zet al je inkomsten en uitgaven automatisch in handige categorieën. Zo zie je direct waar je je geld aan uitgeeft. Ontdek bijvoorbeeld wat je per maand kwijt bent aan boodschappen, etentjes of abonnementen. Én waar je best iets minder aan uit kunt geven.

Tip 2: bepaal een budget voor regelmatige uitgaven

Het bepalen van een budget is een goede methode om geld te besparen. Ook hierbij kan de Grip app het werk voor je doen: je kunt eenvoudig een budget aanmaken, bijvoorbeeld voor boodschappen of nieuwe kleding. De app houdt je uitgaven voor dat budget automatisch bij en je krijgt een seintje als je over je budget dreigt te gaan of als er een afschrijving is gedaan. Handig!

Tip 3: slim boodschappen doen

Prik een vaste dag waarop je een weekplanning maakt en doe het liefst in één keer alle boodschappen. Zo voorkom je dat je met een lege maag in de supermarkt loopt en in de verleiding komt om te veel te kopen. Check bij het maken van de planning welke producten er die week in de aanbieding zijn, zodat je daar verschillende gerechten mee kunt maken. Als je een klein huishouden hebt, is het handig én voordelig om een extra grote portie te maken zodat je wat in kunt vriezen.

Tip 4: de voorraadkast leegeten

Geschrokken van wat je per maand uitgeeft in de supermarkt? Check dan eerst even de voorraadkast voordat je weer nieuwe boodschappen inslaat. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je iets achter in de voorraadkast vindt wat inmiddels al over de datum is? Hartstikke zonde. Duik een paar keer jaar eens goed in de koelkast, vriezer en voorraadkast, dan kun je zo weer een week vooruit. Door het combineren van al die ingrediënten word je ook nog eens lekker creatief.

Tip 5: lenen in plaats van kopen

Sommige dingen gebruik je zo weinig, dat je ze net zo goed kunt lenen in plaats van kopen. Met de Grip app kun je bijvoorbeeld gemakkelijk zien wat je per maand aan kleding uitgeeft. Als hier best veel kleding bijzit die je maar zelden draagt (zoals een mooie jurk voor een bruiloft of wintersportkleding), kun je dit soort items ook eens lenen in plaats van nieuw kopen. Een kledingruilfeestje met vriendinnen is ook een leuke manier om weer iets ‘nieuws’ in de kast te hangen, en je eigen ongedragen kleding een nieuw leven te geven. Hetzelfde geldt voor klusspullen: een boormachine, grasmaaier of decoupeerzaak gebruik je hooguit een paar keer per jaar. Er zijn online platforms waarop buren dit soort dingen uitlenen en op social media zijn lokale ruilgroepen te vinden.

