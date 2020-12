Libelle samen met Ymea

En je bent zeker niet de enige, want 80 procent van de vrouwen ervaart overgangsverschijnselen. Dit zijn de 6 meest voorkomende, en dít kun je doen:

Overgangsverschijnsel #1: opvliegers

Opeens krijg je het warm. Het bloed stijgt naar je hoofd, je wordt rood en het zweet breekt je uit. Herkenbaar? Grote kans dat je een opvlieger hebt. 79 procent van de vrouwen in de overgang krijgt hiermee te maken**. Helaas kun je ze niet tegenhouden, maar er zijn wel tips om opvliegers iets dragelijker te maken.

Probeer eens: luchtige kleding van natuurlijke stoffen te dragen. Ook laagjes zijn fijn, zodat je iets uit kunt doen als je het warm krijgt. In koelere ruimtes ervaren vrouwen vaak minder van opvliegers, dus zet als het even kan een raam open of gebruik een ventilator. Een natte, koude doek of glas ijskoud water kan ook helpen. En wat je beter niet kunt doen is te heet douchen of badderen, dit kan een opvlieger uitlokken.

Overgangsverschijnsel #2: nachtelijk transpireren

Ook nachtelijk transpireren is een van de meest voorkomende overgangsverschijnselen. Het kan ook nog eens lang aanhouden, want uit onderzoek is gebleken dat vrouwen hier gemiddeld 7 jaar mee te maken krijgen.

Probeer eens: beddengoed en nachtkleding van natuurlijke materialen. Deze ademen goed, drogen snel en voeren je lichaamswarmte makkelijk af. Een goed ventilerend matras kan ook helpen. Douche vooral niet te warm voor het slapen en vermijd bepaalde voedingsmiddelen en drankjes waardoor je meer gaat zweten. Voorbeelden hiervan zijn: sterk gekruid eten, koffie, thee en alcohol. En probeer Ymea Dag & Nacht eens, dit natuurlijke product draagt bij aan een goede nachtrust3* en ondersteunt bij opvliegers, stemmingswisselingen en nachtzweten1*.

Overgangsverschijnsel #3: stemmingswisselingen

Naast lichamelijke ongemakken, kan de overgang ook invloed hebben op je geestelijke gesteldheid. Tijdens de overgang is je hormoonhuishouding van slag, en dat kan leiden tot sterke emoties en dus stemmingswisselingen.

Probeer eens: je emoties tijdens de overgang te erkennen en een plaats te geven. Stemmingswisselingen zijn normaal en veel vrouwen zullen die herkennen. Je staat er dus niet alleen voor. Ook kan het helpen om goed voor je lichaam en geest te blijven zorgen. Een gezonde leefstijl helpt je lichaam om beter met overgangsverschijnselen om te gaan, en dus ook met stemmingswisselingen.

Overgangsverschijnsel #4: vermoeidheid

Je krijgt lichamelijk en mentaal nogal wat te verwerken tijdens de overgang. Het is dus niet zo raar dat je wat vaker vermoeid bent dan voorheen. En ook nachtelijk transpireren kan je slaappatroon onderbreken.

Probeer eens: op een vaste tijd naar bed te gaan en het liefst ook op een vaste tijd op te staan. Zorg voor een rustige, opgeruimde en goed geventileerde slaapkamer. Ben je gevoelig voor cafeïne? Dan kun je beter een paar uur voor het slapengaan geen koffie, cola of thee met cafeïne meer drinken, en chocola kun je dan ook beter laten staan.

Overgangsverschijnsel #5: gewichtstoename

Bij 45 procent van de vrouwen in de overgang neemt het gewicht toe**. Ook dit komt weer door veranderingen in de hormoonbalans: je stofwisseling kan vertragen waardoor je lichaam meer vet gaat vasthouden. Ook kan dit invloed hebben op de spierkracht en spiermassa, waardoor je lichaam minder energie verbruikt. Omdat je lichaam tijdens de overgang minder oestrogeen aanmaakt, verandert ook de verdeling van je vet en daarmee je figuur: je billen en dijen worden slanker en je buik, taille en borsten juist voller.

Probeer eens: minstens een half uur per dag te bewegen. Dit is goed voor sterke botten en spieren. Eet gezond en gevarieerd en houd rekening met je nieuwe energiebehoefte. Om je te ondersteunen bij de gewichtsbeheersing kun je Ymea Silhouet gebruiken. Dit natuurlijke product werkt volgens een tweevoudige formule: het draagt bij aan gewichtsverlies en vetverbranding*2. Daarnaast helpt het ook bij opvliegers, nachtelijk transpireren en stemmingswisselingen1*.

Overgangsverschijnsel #6: vaginale droogheid

Tijdens de overgang kunnen droge slijmvliezen ontstaan doordat je lichaam minder oestrogeen aanmaakt. Dit kun je niet alleen in je vagina ervaren, maar ook in je mond, ogen of huid. 28 procent van de vrouwen in de overgang ervaart weleens een droge vagina.

Probeer eens: het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar een actief seksleven helpt juist bij een droge vagina. Als je regelmatig seks hebt, blijft de vagina goed doorbloed en soepel. Uitgebreid voorspel of glijmiddel kan helpen om de vagina vochtig te houden. Bekkenbodemoefeningen kunnen ook ondersteuning bieden, hierdoor worden de droge slijmvliezen in de vagina goed doorbloed en vochtig.

