Sven (42) en Ester (41) Baas zijn ouders van Twan (11) en Maud (6). Toen Maud achttien maanden was, werd ontdekt dat ze de metabole ziekte NKH heeft. Een stofwisselingsziekte waardoor haar hersenen niet goed functioneren.

Sven: “Toen Maud zes maanden was, ontdekten we voor het eerst dat er iets niet klopte. Als we met haar naar babyzwemles gingen, reageerde ze helemaal niet als ze met haar hoofdje onder water kwam, terwijl andere kinderen dan gaan huilen of lachen. Kruipen of staan deed ze ook niet. Waarschijnlijk omdat ze dat niet kon.”

Niets gevonden

“Van het consultatiebureau en de huisarts hoorden we dat ze gewoon wat traag was. En ook om ons heen vertelden mensen steeds: ‘Mijn kind was ook laat met lopen of plassen, en alles is goed gekomen.’ Maar met een jaar konden we haar nog dubbelvouwen, ze had geen spierspanning. Onze fysiotherapeut vertrouwde het net als wij niet en stuurde ons naar het ziekenhuis door voor onderzoek. Maar er werd niets gevonden en met de mededeling dat de artsen het ook niet wisten, werden we weer naar huis gestuurd.”

Medische molen

“Met zeventien maanden kreeg Maud een vrij onschuldige luchtweginfectie. Toen rolde ze in het ziekenhuis de medische molen in en met een ruggenprik en MRI-scan kwamen ze erachter dat ze NKH heeft. Een ernstige metabole ziekte. Eiwitten hopen zich op in haar hersenen, waardoor er functies uitvallen. Ze heeft geen controle over haar spieren en heeft een ernstige ontwikkelingsachterstand. De artsen voorspelden dat ze nooit zou kunnen praten, lopen of fietsen. Dat is een enorme klap om te horen, een ziek kind is je ergste nachtmerrie.”

Weinig bekend

“80% van de kinderen met de ziekte van Maud overlijdt in de eerste week. In de rest van Nederland zijn maar een paar kindjes met deze ziekte, en in het VUmc – waar wij lopen – is ze de enige. Omdat artsen ook niet weten welke medicijnen aanslaan of hoe de ziekte zich ontwikkelt, is ze soms bijna een soort proefkonijn.”

Kleine stapjes vooruit

“Maud krijgt nu een mix van vier medicijnen per dag, die goed aanslaat. Ook volgt ze een eiwitarm dieet, want als eiwitten zich ophopen in haar hersens kan ze een epileptische aanval krijgen. Daar zijn we dus heel strikt in. Ze ontwikkelt zich, ook al is het heel traag. En haar situatie is stabiel. We communiceren met gebarentaal en pictogrammen. En ze kan een paar woordjes zeggen: papa, mama, auto, en afgelopen zomer zei ze voor het eerst haar eigen naam. Ze gaat naar een speciale school voor zeer moeilijk lerende kinderen en gaat met kleine stapjes vooruit door fysio, ergotherapie en logopedie.”

Sterke band

“Van mijn ouders kregen we een trampoline en dat is Mauds redding geweest. Daar kan ze zelfs een salto op maken en ze kan nu ook lopen. Door veel te springen en kopiëren van Twan heeft ze spieren ontwikkeld. De band met haar broertje is meer dan goed. We zeggen weleens tegen elkaar dat hij eigenlijk een standbeeld verdient. Maud kan soms best onredelijk en agressief zijn, maar hij weet dat altijd weer om te draaien. En hun band wordt alleen maar sterker.”

Meer bekendheid

“De artsen weten niet hoe Maud zich gaat ontwikkelen. Vergeleken met de verwachting die we kregen bij de diagnose, doet ze het veel beter dan verwacht. Het is belangrijk dat er meer bekendheid en geld voor metabole ziekten komt, zodat artsen samen kunnen werken en veel eerder tot een diagnose komen. Bij Maud had dat wellicht schade kunnen voorkomen.”

Metakids

Ruim 10.000 gezinnen in Nederland hebben één of meer kinderen met een metabole ziekte. Hun stofwisseling werkt niet goed en dat sloopt hun lichaam. Metabole ziekten zijn zelfs een van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Metakids financiert onderzoek om metabole ziekten behandelbaar te maken. Samen met artsen en onderzoekers werken zij aan een nieuw landelijk samenwerkingsverband om metabole ziekten sneller te kunnen vinden, behandelen en zelfs genezen.

Doe mee en steun Metakids

Speel nu mee met de Vriendenloterij PrijzenMarathon en steun Metakids. Je draagt dan bij aan onderzoek en behandelingen van kinderen met een metabole ziekte. Bovendien maak je kans op prijzen tot maar liefst 1 miljoen euro. De helft van de inleg van deelnemers gaat naar dit goede doel. De actie loopt t/m 31 oktober.