Miet (78) zorgt voor haar man Wim (83). Miet verzorgt haar man met veel liefde, maar realiseert zich ook hoe belangrijk het is om goed voor zichzelf te zorgen.

Libelle in opdracht van De Rijksoverheid

Miet: “Zes jaar geleden werd Wim ziek. Bij het minste of geringste viel hij flauw. Hij had een lekkende hartklep en moest geopereerd worden. Tijdens de vooronderzoeken bleken er uitzaaiingen vlakbij de aorta te zitten, die afkomstig waren uit de prostaat. Het was een schok, dit hadden we niet zien aankomen. Er was helaas geen operatie meer mogelijk. Wim werd behandeld (o.a. met hormonen) om de uitzaaiingen onder controle te krijgen. Gelukkig kon hij daarna geopereerd worden aan zijn hart en kreeg hij een nieuwe hartklep. De ziekte is op dit moment onder controle, maar de medicatie maakt hem ziek.”

Anticiperen

“Wim heeft altijd een eigen huisartsenpraktijk gehad en werkte later als directeur in een ziekenhuis in Limburg”, vertelt Miet. “Maar een arts die zelf zorg nodig heeft, daar wilde Wim niets van weten. Hij wilde niemand aan zijn bed, behalve mij. Ik heb vroeger zelf ook in de medische wereld gewerkt en heb daar een hoop gezien, dus ik was ervan overtuigd dat ik de zorg voor Wim op mij kon nemen. Zo viel hij regelmatig flauw en is hij een paar keer lelijk gevallen met flinke wonden als gevolg. Inmiddels kunnen we samen anticiperen op zo’n situatie. Vaak voelt Wim het aankomen en kan ik nog snel een stoel onder hem schuiven of een kussen onder zijn hoofd leggen, zodat hij zich niet verwondt. Lichamelijk kan dat zwaar zijn, maar ik heb inmiddels mijn technieken zodat ik Wim zelf kan optillen bijvoorbeeld. Feit blijft dat ik hem hierdoor niet zomaar meer alleen kan laten, dat is te gevaarlijk. Toen ik me dat realiseerde, besefte ik dat ik mantelzorger ben.”

Ritme

Miet deelt haar dagen zo in dat ze voor 10 uur ’s ochtends geen afspraken heeft. Zo kan ze Wim helpen bij het wakker worden, wassen en aankleden. “Als Wim daarna even gaat rusten, heb ik tijd voor mezelf. Dan ga ik me lekker optutten en aankleden. Vervolgens heb ik dan tijd voor een boodschap of een potje tennis, want dat doe ik nog steeds twee tot drie keer per week. Ik heb een ritme gevonden waarin ik zelf niet overbelast raak. Ik verzorg Wim uiteraard met liefde, omdat ik hem zo lang mogelijk bij me wil houden.”

Mantelzorger? Vraag hulp

“Mijn man klaagt nooit, dat is een voordeel, en gelukkig ben ik zelf ook een taaie. Het belangrijkste voor mij is dat ik gezond blijf en voor Wim kan blijven zorgen. Gelukkig hebben we alles goed geregeld, mocht er toch iets gebeuren. Dat geeft rust. En daarnaast is het belangrijk om aan jezelf te denken en tijd voor jezelf vrij te maken. En durf om hulp te vragen. Dat is zo belangrijk. Alleen daardoor kan ik zelf ook nog een druk sociaal leven leiden.”

Deel je zorg

In Nederland geven ruim 4,4 miljoen mensen mantelzorg. Mantelzorg verlenen kan zwaar zijn, daarom spoort de overheidscampagne ‘Deel je zorg’ mantelzorgers aan om hun zorgen niet voor zichzelf te houden. Praat erover, geef je grenzen aan en zoek hulp als dat nodig is.

Voor persoonlijk advies of een luisterend oor kunnen mantelzorgers bellen of whatsappen met de Mantelzorglijn op 030 – 760 60 55. Voor fysieke hulp en het meedenken over het geven van ondersteuning en zorg kunnen zij terecht bij het Wmo-loket of het steunpunt mantelzorg in hun gemeente. Op de website van MantelzorgNL staan de organisaties vermeld. Mantelzorgers die tegen hun grenzen aanlopen en daardoor lichamelijke en/of psychische klachten ontwikkelen, kunnen ook terecht bij de huisarts of wijkverpleegkundige. Zij kunnen medisch advies geven en doorgeleiden naar de juiste hulp en ondersteuning.