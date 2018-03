‘Het is een ziekte, dus waarom zou ik me schamen?’

Je hebt alles geregeld voor een leuk dagje uit of gezellige avond met je familie of vrienden. Maar dan gooit migraine roet in het eten… Uit de Global Pain Index, een onderzoek van GSK, blijkt dat acht op de tien Nederlanders te maken krijgt met (zware) hoofdpijn. Een deel daarvan kampt met migraine. Dat is soms zo erg, dat het inhakt op hun dagelijks en sociale leven.

Libelle samen met GSK

Wat is migraine precies?

Migraine is niet zomaar een pijntje waar je nog wel even mee door kunt werken. Veel mensen weten het niet, maar migraine is een chronische hersenaandoening, die gepaard gaat met een stekende of bonzende hoofdpijn aan één kant van het hoofd. Soms ook met lichtflitsen, overgeven en overgevoeligheid voor licht en geluid. De aanvallen worden uitgelokt door triggers die per persoon verschillen, zoals stress, onregelmatig eten, weinig slaap, fel licht of een verkeerde houding. Hoe lang een aanval duurt verschilt, meestal tussen de 4 en 72 uur. Meer weten? Hier lees je hoe je migraine onderscheidt van andersoortige hoofdpijn.

Migraine & sociaal leven

De heftige pijn heeft flinke invloed op het sociale leven van veel migrainepatiënten. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft zich moet terugtrekken tijdens een aanval. Ook als ze gezellig op een feestje zijn of met vrienden hebben afgesproken. Bovendien verbergt de meerderheid soms voor vrienden hoeveel pijn ze echt hebben (GSK Global Pain Index). Zo duren de migraineaanvallen van Rosana (48) vaak een paar dagen. Ze is een bezig baasje, maar het is belangrijk dat zij haar rust pakt. Gwendoline (44) heeft eens in de twee maanden een aanval, maar voelt een aanval gelukkig steeds beter aankomen.

Zeg nou zelf

Libelle nodigde acht vrouwen uit om te vertellen over hun migraine en hoopt daarmee de kennis over migraine te vergroten. En wat meer begrip te kweken. Waar houden zíj rekening mee als ze afspraken plannen? En hoe kunnen hun vrienden hen helpen? Je ziet het in de video.