Mirte volgde naast haar baan een thuisstudie tot weddingplanner: “Ik maak hier bewust tijd voor”

Twee bruiloften in één maand organiseren. Voor sommigen klinkt het als een nachtmerrie, maar voor een planner als Mirte is het genieten. Deze energieke dame combineerde haar werk in de zorg flexibel met een NHA studie tot weddingplanner. Mirte: “Studeren kan overal. ’s Avonds, in het weekend of in de stoel van de kapper. Als je het maar echt wilt.”

Libelle samen met NHA

Nadat ze twee keer als ceremoniemeester werd gevraagd, wist Mirte het zeker: ze wilde weddingplanner worden. Hoe anders dan haar werk als begeleider voor dak- en thuislozen. Of toch niet? “Beide banen vragen om een goed planningsvermogen. Hoewel de zorg me veel voldoening geeft, merkte ik hoeveel energie het plannen van de bruiloften me opleverde. Ik besloot mijn bedrijf Mirtyplanner te starten en tegelijkertijd een studie te volgen om me te professionaliseren.”

Tijd voor tijd

Mirte plande de NHA thuisstudie tot Weddingplanner behendig in haar vrije uurtjes. “Ik studeerde wanneer het mij uitkwam. Wanneer ik er zin in had en genoeg tijd over had. Het was wel pittig om de studie met mijn werk te combineren, maar het was het waard.” Uiteindelijk kostte het haar zes maanden om het diploma Weddingplanner binnen te slepen. Alles wat ze leerde, past ze nu succesvol toe in haar eigen bedrijf.

De dag van hun leven

Mirtyplanner neemt al het organisatie- en regelwerk rond een bruiloft over van bruidsparen. Van de inrichting tot de bedankjes. “Daardoor vergeten de tortelduifjes niet waar hun huwelijk echt om draait: het vieren van de liefde. Ze hoeven alleen nog te denken aan zaken die leuk zijn. Denk aan het proefkapsel, taart kiezen, mooie geloftes schrijven en natuurlijk zorgeloos genieten op de dag zelf.”

“Als je ergens bewust ruimte voor maakt, ontstaat er vanzelf tijd”

Altijd een uurtje over

Een groot deel van Mirte’s vrije tijd gaat in haar zaak zitten, want de jonge onderneemster werkt ook nog 28 uur in de zorg. Geen probleem, vindt ze. “Plannen is een groot onderdeel van mijn leven. Dat doe ik dus ook met mijn vrije tijd. Wanneer ik wil sporten, winkelen of gezellig met vrienden afspreek, maak ik hier heel bewust tijd voor. Zo ben ik er altijd helemaal bij met mijn hoofd en hoef ik ook echt even nergens anders aan te denken.”

Een gelukkiger leven

Mirte is een echte creatieveling met organisatieskills. Deze beide eigenschappen gebruikt ze nu voor haar eigen zaak. “Het volgen van de opleiding en het opzetten van Mirtyplanner heeft mij absoluut gelukkiger gemaakt. Als je na een succesvolle opdracht lovende woorden te horen krijgt, zowel van klanten als van feestlocaties, dan is dat echt een verrijking. Daar doe ik het voor.”

Benieuwd hoe Mirte haar tijd pakte en wat ze nu allemaal doet als weddingplanner? Bekijk de onderstaande video.