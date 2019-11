Kerstdiner, nieuwjaarsborrel… In december willen we er extra mooi uitzien. Om de feestmaand goed te beginnen organiseerden Libelle en C&A een exclusief Shine & Dine event.

Hier kregen 15 stellen modetips voor de feestdagen van ontwerper Janice én mochten ze hun favoriete outfit shoppen.

Of je nu op zoek bent naar een mooie jumpsuit, feestelijke jurk of nieuw pak voor hem: bij C&A vind je de leukste feestmode. En met de coverpas van Libelle 52 (donderdag 5 december t/m woensdag 18 december in de winkel) krijg je ook nog eens € 10,- korting op de hele collectie bij besteding vanaf € 40,-.