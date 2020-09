5x de leukste momenten die je als oma met je kleinkind beleeft

Moeder worden is en blijft bijzonder. Maar oma worden, dat is toch echt het summum! Van baby tot puber: samen met je kleinkind herinneringen maken is onbetaalbaar. Wij zetten de 5 mooiste momenten die je als oma met je kleinkind beleeft voor je op een rij.

1. Fotoalbums bekijken

Duik de zolder op en blaas het stof van een stapel oude fotoboeken. Want hoe leuk is het om je kleinkind verhalen over vroeger te vertellen aan de hand van foto’s? Van je eigen babyfoto’s tot de babyfoto’s van je eigen kinderen. Er gaat een wereld voor ze open.

2. Knutselen

Op een regenachtige herfstdag haal je natuurlijk alles uit de kast om lekker creatief met je kleinkind bezig te zijn. Van kleuren, puzzelen, tot knippen en plakken of schilderen. Ook leuk: leer je kleinkind breien of haken, zodat deze ‘oude hobby’s’ niet verloren gaan. Steken ze ook nog van wat op!

3. Logeerpartijtjes

Een dagje oppassen is natuurlijk niet compleet zonder een logeerpartijtje. Want bij oma mogen ze altijd alles wat thuis niet altijd mag: tot laat opblijven, samen een cake bakken, overdag naar het zwembad en als verrassing langs McDonald’s voor een Happy Meal of een ijsje. Bij oma logeren betekent feest!

4. Fietsen of wandelen

Zodra je kleinkind zelfstandig kan zitten, kunnen jullie gezellig samen fietstochten maken in een speciaal fietsstoeltje voor- of achterop de fiets. Eindeloze fietstochten maken vinden die kleintjes heerlijk, want er is altijd wel wat te zien. Als ze wat groter zijn, kunnen ze natuurlijk op hun eigen fiets. Of maak een fijne wandeling met de kinderwagen bijvoorbeeld.

5. Voorlezen

Als oma kun je niet vaak genoeg voorlezen. Want lezen moeten we altijd blijven stimuleren!