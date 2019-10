Een gezonde mond hebben we nodig om goed te kunnen eten, drinken en praten. En het is belangrijk voor je algehele gezondheid. En een stralend schoon en gezond gebit wil toch iedereen? Mondhygiënist Maud vertelt je hoe je je mond gezond houdt.

Poetsen

Goed poetsen is natuurlijk de basis van een gezond gebit. Gebruik je tandenborstel niet langer dan 3 maanden of korter als je merkt dat de haarbosjes uit elkaar gaan staan. Probeer tijdens het poetsen een vaste volgorde aan te houden en zorg ervoor dat je altijd de binnen-, buiten- en bovenkant van al je tanden en kiezen poetst. De binnenkant is het lastigste dus je kunt daar het beste beginnen. Dus: poets 2x per dag je tanden: liefst na het ontbijt en voor het slapengaan.

Tandpasta

Poets je tanden 2x per dag 2 minuten met een tandpasta die Fluoride bevat. Fluoride is een natuurlijke stof die de tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën. Het gebruik van de juiste hoeveelheden fluoride helpt zo gaatjes in tanden en kiezen voorkomen. Daarom is fluoride belangrijk bij de dagelijkse verzorging van het gebit.

Voor kinderen t/m 4 jaar is er peutertandpasta, bijvoorbeeld van Elmex. Het advies is om na de 5e verjaardag over te gaan naar een junior-tandpasta. Voor kinderen met een beugel is er extra bescherming nodig om gaatjes te voorkomen. Het advies voor beugel dragers is om ‘s avonds na het tandenpoetsen extra te spoelen met Elmex junior mondspoeling. Op deze manier krijgen de tanden van beugeldragers extra bescherming!

Maximaal 7x per dag

Iedere keer als je iets eet of drinkt zetten de bacteriën uit de tandplak de suikers en koolhydraten om in een zuur en veroorzaakt een zuuraanval op het gebit. Je gebit herstelt zich na verloop van tijd vanzelf weer. Daarbij speelt speeksel een belangrijke rol. Speeksel neutraliseert zuur en heeft zo een beschermende werking. Eet je te vaak op één dag, dan krijgt je gebit onvoldoende kans om te herstellen en kunnen er gaatjes ontstaan. Water kun je de hele dag onbeperkt drinken. Het is daarom ook aan te raden om kinderen van kleins af aan tussendoor water te laten drinken.” Dus niet vaker dan 7 keer per dag iets eten of drinken.

Gezonde mond

