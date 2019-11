Mondhygiënist Maud vertelt je wat je kunt doen tegen ontstoken tandvlees

Gezond tandvlees is de basis van een gezond gebit. Maar ontstoken tandvlees kan daarentegen een hoop narigheid met zich meebrengen. Mondhygiënist Maud geeft je praktische tips waar je echt wat mee kan.

Ontstoken tandvlees ontstaat door tandplak dat niet goed wordt weggepoetst en daardoor veroorzaken de bacteriën uit de tandplak ervoor dat je tandvlees ontstoken raakt. Het probleem is dat tandplak lastig te zien is en ontstoken tandvlees doet ook zelden echt pijn. Als je goed kijkt is ontstoken tandvlees rood en gezwollen. Je merkt vaak wel dat het gevoelig is als je aan het poetsen bent; ook kan het gaan bloeden. Of je voelt het als je stokert, ragert of flosdraad gebruikt. Het is namelijk belangrijk om dagelijks de ruimten tussen de tanden en kiezen goed te reinigen. Deze toepassingen kunnen helpen om je tandvlees weer gezond te krijgen. Maar hoe doe je dat dan precies?

2 keer per dag 2 minuten poetsen

Poets 2 keer per dag 2 minuten je tanden en gebruik een fluoridetandpasta. Voor tandenpoetsen geeft mondhygiënist Maud graag de voorkeur aan een elektrische tandenborstel, omdat deze snellere en andere bewegingen kan maken dan dat je met de hand poetst. En een elektrische tandenborstel heeft vaak een ingebouwde timer die ervoor zorgt dat je echt 2 minuten poetst. Handig, toch?

Mondspoeling, floss, stokers en ragers

Met tandenpoetsen reinig je alleen de binnen-, buiten- en bovenkant van je gebit. Tussen je tanden en kiezen gaat ook tandplak zitten. Het is daarom verstandig om naast het poetsen een mondspoelmiddel te gebruiken. Deze geeft extra bescherming boven op het tandenpoetsen. Floss, stokers en/of ragers zijn ook belangrijk om te gebruiken. Wat het beste voor jou is om te gebruiken kun je vragen aan je tandarts of mondhygiënist. Zij zullen je ook uitleg geven hoe je floss/stokers en/of ragers moet gebruiken. Een mondspoelmiddel vervangt poetsen, stokeren en ragen niet.

Tandarts of mondhygiënist

Bezoek regelmatig een tandarts of mondhygiënist. Een mondhygiënist is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van ontstoken tandvlees. Je kunt advies krijgen over hoe je het beste je gebit dagelijks kunt schoonmaken. Een mondhygiënist zal een gebitsreiniging uitvoeren zodat je tandvlees kan genezen. Door je gebit goed schoon te houden voorkom je natuurlijk ook gaatjes.

Gezonde mond

