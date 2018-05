Zo mooi staat zwart & wit in de zomer

Het wordt een stralende zomer met de nieuwe zwart-witcollectie van C&A. De kleding is makkelijk te combineren zodat we nóg sneller de deur uit kunnen om te genieten van het zonnetje. En we hebben nog een fijne kortingscode ook.

Libelle met C&A

De trend van deze zomer: verschillende printjes met elkaar combineren. Bij een kleurrijke outfit kan dat snel een hysterische boel worden, maar als alle items zwart-wit zijn kun je naar hartenlust combineren. Niks vloekt met elkaar en daarom kan een streepje ook prima bij een bloemenprint. Dit zijn onze favoriete items uit de nieuwe zwart-witcollectie van C&A.



Links: T-shirt € 6,90, rok € 15,-, tasje € 12,90. Jumpsuit € 19,-, zonnebril € 5,90, strandtas € 14,90.

Rechts: jurk links € 9,90, jurk rechts € 29,-.

Shop nu met korting

De nieuwe collectie is nu verkrijgbaar. Tegen inlevering van de coverpas* op Libelle editie 24 bij C&A krijg je € 10,- korting bij een minimale besteding van € 50,-. Online krijg je de korting door kortingscode LIBELLE24 in te vullen bij het afrekenen.

* Deze pas is geldig bij alle C&A-winkels in Nederland en op c-a.com door de kortingscode LIBELLE24 in te vullen bij het afrekenen. Maximaal één coverpas per aankoop. Deze pas is eenmalig te gebruiken en niet geldig in combinatie met andere acties. Het kortingsbedrag wordt procentueel verrekend over alle gekochte artikelen: als u een artikel retourneert, ontvangt u de originele prijs minus de korting per artikel terug.