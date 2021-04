Nieuwe apparaten – zoals koelkasten of vriezers – gebruiken minder energie dan oudere. Musetta Blaauw (38) kocht voor een tientje een elektriciteitsmeter, omdat ze wilde weten hoeveel stroom de 10 jaar oude apparaten in haar huis eigenlijk verbruikten. Inmiddels heeft ze flink bespaard dankzij deze ‘groene gewoonte’.

Libelle samen met Rijksoverheid

Musetta: “Ik zou iedereen aanraden een elektriciteitsmeter te kopen. Die stop je net als een wereldstekker tussen je apparaten en het stopcontact, op het scherm zie je hoeveel stroom je verbruikt. Het leverde bij ons thuis verrassende inzichten op.”

Stekker eruit

“Zo kwamen we erachter dat onze oude wasmachine ook als hij uitstaat een paar watt per uur verbruikt. Dat lijkt weinig, maar per jaar ben je zo €20,- tot €30,- kwijt. Alleen omdat je de stekker in het stopcontact laat zitten! Als je van alle apparaten de stekker eruit trekt, kan dat dus voor een aardige besparing zorgen.”

Flink verbruik

“Ook sloegen we aan het rekenen en kwamen we tot de conclusie dat we de oude wasmachine en losse vriezer beter konden vervangen. We hadden een tafelmodel vrieskast van 10 jaar oud, die 24 uur per dag aanstond. Wat een stroom verbruikte dat ding! We wilden de vriesruimte graag behouden, want we vinden het fijn om 1 keer per week brood te kopen en in te vriezen. Met 3 pubers en een kleuter heb je een flinke voorraad nodig.”

Energielabel A

“We besloten uiteindelijk de vriezer te vervangen voor een koelvriescombinatie met energielabel A (het meest zuinige energielabel voor koelkasten), nu kunnen we ook een voorraadje melk en groente inkopen. We gingen er dus op vooruit qua comfort én we verbruiken minder stroom. Binnen 2 of 3 jaar hebben we het spiksplinternieuwe apparaat terugverdiend. Zoveel energiezuiniger zijn de nieuwe modellen dus.”



Een energiemeter laat zien hoeveel stroom je apparaten in huis gebruiken

Beter voor het klimaat

“Het is een flinke investering natuurlijk. En het voelt misschien gek om apparaten te vervangen als ze het nog doen, maar voor ons was de berekening snel gemaakt: dit scheelt ons minimaal €250,- per jaar aan elektriciteit. En koelkasten en vriezers zijn zoveel zuiniger geworden, dat vervanging uiteindelijk beter is voor het milieu. Zo dragen we gemakkelijk ons steentje bij aan het klimaat.”

Meer groene gewoontes van Musetta

Musetta heeft nog meer handige tips waarmee je gemakkelijk energie kunt besparen en vaak ook nog voordelig uit bent:

Plaats een tijdsklok : “We hebben een tijdsklok op de boiler in de keuken gezet om elektriciteit te besparen. ’s Nachts gebruiken we toch geen warm water.”

Gebruik de droger minder: “De droger gebruiken we nauwelijks meer. Alleen nog voor de handdoeken, omdat ze anders zo ruw worden.”

Minder vlees eten: “We eten een stuk minder vlees dan een paar jaar geleden. In de pastasaus doe ik nu in plaats van 500 gram, 200 gram gehakt.”

Koop kleding die kwalitatief goed is : “Zo kunnen broertjes en zusjes het ook dragen. Dit stimuleren we ook in mijn kinderkledingwinkel in Groningen.”

Verduurzaam verder: “We hebben zonnepanelen, een inductiekookplaat en een warmtepomp geïnstalleerd. Daardoor hebben we geen gasrekening meer en maar een minimale stroomrekening.”

Energie én geld besparen

Iedereen kan wel iets doen voor het verbeteren van het klimaat. Veel kleine stappen kunnen samen een groot verschil maken. Wil je ook energie én geld besparen? Kijk op iedereendoetwat.nl voor handige tips. Hier lees je ook meer over energielabels. Die geven aan hoe energiezuinig apparaten zijn.