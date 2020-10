Na een brand is de gezinsband van Bianca alleen maar sterker geworden

Door een grote brand bij de buren werd ook het huis van Bianca (55) en haar man Cees (61) zwaar getroffen. Ze hebben een jaar nodig gehad om alle schade te herstellen. In die periode kregen ze veel steun uit onverwachte hoek en werd de band met hun vier zoons alleen maar sterker.

Libelle samen met Klaverblad Verzekeringen

“Mijn man maakte me midden in de nacht wakker en zei: ‘Bianc, je moet je bed uit, er is brand bij de buren.’ De hele tuin stond in lichterlaaie, en die van ons ook. Ik ben daarop snel naar de slaapkamer van onze zoon – de enige zoon die op dat moment nog thuis woonde – gelopen en we zijn samen het huis uit gerend. We hebben wat dekens uit de auto gepakt en omgeslagen en zijn samen met de buren op de stoep gaan zitten wachten tot de brandweer kwam. Het enige wat er door me heen ging was: ik ben blij dat we met z’n drieën veilig buiten zijn.”

Thuis slapen

“De brandweer heeft bijna zes uur geblust. De buren hadden een buitenkeuken en er bleek kortsluiting in de koelkast te zijn ontstaan. Onze tuin en garage waren compleet afgebrand en lagen in de as. Gelukkig was de brand vlak voor ons huis gestopt, maar ook binnen was het een grote puinhoop. Veel spullen waren gesmolten en het was overal zwart en grijs. Toch wilden we de rest van de nacht thuis slapen, weggaan voelde gewoon niet goed. Natuurlijk hebben we geen oog dicht gedaan.”

Landen in de realiteit

“Voor het weekend erna stond een groot verjaardagsfeest voor onze zoon gepland. Op locatie, niet thuis. Er zouden zeventig mensen komen. Dat we dat hebben laten doorgaan, gaf ons houvast. Na het feest realiseerden we ons pas écht wat er gebeurd was en nam ik de schade in zijn totaliteit waar. Onze administratie, het gereedschap dat Cees van zijn vader had geërfd, het oude speelgoed van de kinderen: het stond allemaal in de garage en was dus weg.”

Verdieping

“Na het feest hebben we voor de verzekering drie dagen lang lijsten gemaakt van alle gesmolten en verbrande spullen. Al onze kinderen zijn daarvoor naar huis gekomen, dat was heel prettig. Tijdens het inventariseren ontstonden er hele mooie gesprekken over de spullen van opa, over vroeger, over het leven. Ik vond het daarin bijzonder om te merken dat zij relatief weinig waarde hechten aan spullen. Dat geluk en dat stukje familiegeschiedenis voor hen niet veel te maken heeft met materieel bezit. We hebben elkaar in die periode nog beter leren kennen en onze band is verder verdiept. Heel mooi is dat.”

Hulp uit onverwachte hoek

“Het herstellen van alle schade heeft uiteindelijk een jaar geduurd. We hebben in die periode veel steun gekregen. Wat ik bijvoorbeeld heel mooi vond, was alle hulp en alle telefoontjes die er kwamen vanuit de vriendengroep van mijn zoon. Al die jonge mensen die heel lief met een bosje bloemen of een zelfgebakken taart op de stoep stonden, dat raakte me. Of de brandweermannen die nog een keer langskwamen om te kijken hoe het met ons ging. Ongelofelijk. We hadden ook kippen in de tuin die de brand wonder boven wonder overleefd hebben. Omdat het hok helemaal verbrand was, hebben we ze uiteindelijk afgestaan aan een gezin met een jongetje met het Syndroom van Down. Hij was daar zó blij mee, dat ze ons zelfs nog foto’s hebben gestuurd. Dit soort kleine dingen waren in die periode heel belangrijk voor ons.”

De tegels moeten recht

“Door de brand zijn we ons er nog bewuster van waar het om draait in het leven. Want weet je, onder de streep zijn het echt maar spullen. Tijdens het herstellen woonde een vriendin van onze zoon uit Peru drie maanden bij ons. Ik weet nog goed dat mijn man en ik op een bepaald moment stonden te kijken of de tegels wel recht geplaatst waren, waarop zij vanuit een oprecht soort verbazing zei: ‘ja, dat zijn echt dingen waar Europese mensen zich druk over maken. Maar natuurlijk helpt het dat alles fantastisch vergoed is en we ons huis weer mooi hebben kunnen opbouwen, zelfs mooier dan het was.”

Klaverblad: “Wij vinden mensen helpen heel gewoon”

Met een goede woonverzekering voorkom je veel ellende. Daarom staan wij als Klaverblad klaar voor onze leden. “Als coöperatie helpen wij al meer dan 150 jaar mensen met onze gewoon goede verzekeringen. Bijvoorbeeld door geld uit keren in geval van schade, maar ook op andere manieren. We geven bijvoorbeeld ook preventietips . En we vinden het belangrijk dat mensen persoonlijk contact kunnen hebben met een van onze medewerkers of hun assurantieadviseur. Niet alleen als er schade is, maar ook als ze op zoek zijn naar een verzekering of een andere vraag hebben. Bij Klaverblad helpen we mensen namelijk graag – dat vinden wij heel gewoon.”