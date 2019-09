Voor haar werk is visagist Carmen Zomers de hele dag door bezig met uiterlijke verzorging en make-up. Zij weet als geen ander hoe belangrijk het is om je huid te verzorgen. Zeker voordat je gaat slapen is het belangrijk om een nachtcrème te gebruiken. In deze video laat ze zien waarom het belangrijk is én hoe je een nachtcrème het beste aanbrengt.

Libelle samen met L’Oréal Paris

Optimaal resultaat

Wist je dat veel vrouwen in Nederland geen nachtcrème gebruiken? Zonde! Want een nachtcrème is voedend helpt het effect van een dagcrème te ondersteunen door de huid in de avond goed te voeden en te hydrateren.

Schone slaapster

Terwijl je slaapt, is de huid druk bezig om te herstellen. Vooral tussen één en vier uur ’s nachts herstellen de huidcellen het best. Een nachtcrème kan dan nog een handje helpen.

Schone lei

Gebruik een nachtcrème altijd op een gereinigde huid en breng rijkelijk aan, zodat de huid goed gevoed wordt. Een nachtcrème is vaak wat lichter van textuur zodat hij makkelijk kan worden opgenomen en de huid goed kan herstellen terwijl je slaapt.

Revitalift Laser X3

De Laser X3 dag- en nachtcrème van L’Oréal Paris is geschikt voor vrouwen van 40 jaar en ouder. X3 verwijst naar de drievoudige werking: vermindering van rimpels, versteviging van de huid en een verbeterde huidtextuur. Kraaienpootjes en frons- en voorhoofdrimpels worden zichtbaar minder. De huid voelt direct frisser en gladder en is tot 48 uur intens gehydrateerd. Hij is er ook met SPF 20 voor extra bescherming!