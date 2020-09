Klaar voor het najaar met deze fijne schoonmaak- en opbergartikelen

Het nieuwe seizoen beginnen we graag fris en opgeruimd. Met fijne schoonmakers en opbergers die huis én hoofd in no time herfstproof maken.

Libelle samen met Blokker

Mooie bijkomstigheid: een schoon en opgeruimd huis zorgt voor minder stress.

Alles stofvrij

Het enige nadeel van een onverwachts zonnige dag: al dat ronddwarrelende stof dat ineens zichtbaar is. Maar met deze hulptroepen is dat verleden tijd.

Rotan mattenklopper : even kloppen en alle matten, kleden en lakens zijn weer stofvrij.

: even kloppen en alle matten, kleden en lakens zijn weer stofvrij. Plumeau : ideaal voor het afstoffen van kostbare voorwerken. De struisvogelveren trekken stof aan.

: ideaal voor het afstoffen van kostbare voorwerken. De struisvogelveren trekken stof aan. Steelstofzuiger : een krachtige kruimeldief en steelstofzuiger in één. En nooit meer geklungel met een snoer dat ergens achter blijft haken.

: een krachtige kruimeldief en steelstofzuiger in één. En nooit meer geklungel met een snoer dat ergens achter blijft haken. Kruimeldief: handig voor de kleine stofzuigklusjes.

Rotan mattenklopper € 14,49 Bekijk Plumeau van struisvogelveren € 13,49 Bekijk Rowenta steelstofzuiger € 99,99 Bekijk Black & Decker kruimeldief € 29,99 Bekijk

Opgeruimd staat netjes

Alle grote en kleine dingen die rondslingeren door het huis, kunnen in een van deze mooie opbergers.

Sidekick : deze rieten opbergmand doet ook prima dienst al poef.

: deze rieten opbergmand doet ook prima dienst al poef. Perfecte pot : weg met die losse zakken en pakken in de voorraadkast. Perfect voor pasta, rijst en suiker. In diverse formaten.

: weg met die losse zakken en pakken in de voorraadkast. Perfect voor pasta, rijst en suiker. In diverse formaten. Hang-out : geen jassen en tassen meer over de stoelleuning. Alles krijgt een plekje aan dit rek.

: geen jassen en tassen meer over de stoelleuning. Alles krijgt een plekje aan dit rek. Kleurrijke vouwkratten : door de vrolijke kleurtjes staan ze reuze gezellig. En als je ze even niet nodig hebt nemen ze opgevouwen amper ruimte in beslag.

: door de vrolijke kleurtjes staan ze reuze gezellig. En als je ze even niet nodig hebt nemen ze opgevouwen amper ruimte in beslag. Opbergmanden: handig om handdoeken en linnengoed in op te bergen.

Handige hulpjes

Zodra je deze handige hulpjes in huis hebt vraag je je af: hoe heb ik ooit zonder gekund?

Staat stijlvol : deze pedaalemmers hebben meerdere binnenemmers, dus afvalscheiden is een makkie. Dit zijn de bijpassende afvalzakken.

: deze pedaalemmers hebben meerdere binnenemmers, dus afvalscheiden is een makkie. Dit zijn de bijpassende afvalzakken. Stomen maar : een kledingstomer is niet alleen handig voor je kleding, maar ook om gewassen gordijnen weer kreukvrij te krijgen.

: een kledingstomer is niet alleen handig voor je kleding, maar ook om gewassen gordijnen weer kreukvrij te krijgen. Altijd in de tas: dezelfde zeep als het ossengal zeeptablet, maar dan in een handige kunsstof stick.

Brabantia afvalscheider mat zwart 11 + 23 liter € 109,99 Bekijk Brabantia afvalscheider groen 2x 30 liter € 219,00 Bekijk Tefal kledingstomer € 34,99 Bekijk Ossengalzeep stick € 1,99 Bekijk

Blokker heeft alles in huis

