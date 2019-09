Waarom Cor (70) & Joke (68) hun nalatenschap aan een goed doel schenken

Cor (70) en Joke (68) zijn al 5 jaar met pensioen. Ze hebben hun nalatenschap goed geregeld. “Je denkt dat het een ver-van-je-bed-show is en je wilt er eigenlijk liever niet over nadenken, maar we worden allemaal ouder.”

Libelle samen met toegift.nl

Joke: “We vinden het belangrijk om ons nalatenschap goed te regelen. We hadden net een reis geboekt naar Australië en Nieuw-Zeeland toen de ramp met de MH17 gebeurde. Dan ga je nadenken. Wat als er iets met ons gebeurt? Iedereen kan wat overkomen.”

Honden opleiden

“Wij hebben zelf altijd veel plezier beleefd aan onze huisdieren. En we hebben honden opgevoed voor een organisatie die de dieren opleidt om mensen met een beperking te helpen een vrijer en gelukkiger leven te leiden. Daarom willen we deze organisatie steunen. Of we zelf ooit weer een hond gaan opvoeden, weten we niet, want het kost veel tijd. Maar door geld na te laten aan dit goede doel blijven we er toch bij betrokken.”

Toegift

“Toen we hadden besloten iets van onze nalatenschap aan een goed doel te schenken, zijn we op toegift.nl gaan kijken. Daar zagen we de organisatie waar ons hart ligt. Iedereen moet natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar als ik een tip mag geven: kijk ook eens op de site. Er staan veel goede doelen op, misschien ook wel iets wat bij jou past.”

Goed gevoel

“Je denkt dat het een ver-van-je-bed show is en je wilt er eigenlijk niet over nadenken, maar we worden allemaal ouder. Het is belangrijk om je nalatenschap goed te regelen. Toen we eenmaal besloten hadden om iets na te laten, gaf ons dat een goed gevoel. Het is een geruststellende gedachte dat alles goed geregeld is.”

Idealen voortzetten

Iedereen maakt zich weleens sterk voor de goede zaak. Door voor een ander klaar te staan, iets te geven of te doneren. Maar wat als je er zelf niet meer bent? En je nog één keer wilt opkomen voor datgene wat je belangrijk vindt? Op toegift.nl vind je alle informatie om iets na te laten aan een goed doel, zodat je een weloverwogen beslissing kunt maken over je nalatenschap.