9x niet vergeten als je deze zomer naar een festival gaat

Het is het perfecte dagje weg in de zomer: een festival. Elk weekend is er wel ergens een muziekfestival, foodfestival of iets anders leuks. Zorg dat je déze items bij je hebt voor een dag zorgeloos genieten.

Libelle samen met Libresse

1. Heuptasje

Weer helemaal hip deze zomer, dus er liggen heel veel leuke modellen in de winkel. Ideaal om al je kleine spulletjes in op te bergen en je hebt de hele dag je handen vrij.

2. Kleedje

Onmisbaar als je naar een foodfestival gaat, want meestal zijn de zitplekken schaars en is het gras misschien net niet helemaal droog. Rol je kleedje uit en je hebt het perfecte picknickplekje.

3. Papieren zakdoekjes

Want wc-rollen gaan er als een malle doorheen op een festivaltoilet.

4. Desinfecterende handzeep

Festivaltoiletten staan immers niet bekend om hun hygiëne en een paar schone handen achteraf is wel zo fijn.

5. Zonnebrand

Als je heel de dag buiten bent, kun je ook met een bescheiden zonnetje flink verbranden. Niet goed voor je huid én niet charmant op de foto’s. Insmeren, dus!

6. Libresse Extra Protection inlegkruisjes

Zodat je je niet druk hoeft te maken over een paar druppels urineverlies als je lekker aan het dansen bent of wel erg lang in de rij staat voor het toilet. Wil je Libresse Extra Protection inlegkruisjes zelf voordelig proberen? Download dan hier je kortingscoupon voor 50% korting bij Kruidvat. Kun je ze gelijk meenemen naar het volgende festival!

7. Zonnebril

Want altijd als je denkt dat het een grauwe dag wordt en je die zonnebril dit keer écht niet nodig hebt, breekt (gelukkig maar) toch ineens het zonnetje door.

8. Oordoppen

Onmisbaar op muziekfestivals als je graag vooraan bij het podium wilt staan, maar niet nog dagen met een piep in je oor wilt lopen.

9. En natuurlijk… je ticket

Geprint of – als het festival het toestaat – lekker makkelijk op je telefoon.

Extra bescherming

Je bent zeker niet de enige als je weleens een paar druppeltjes urine verliest tijdens het lachen, niezen, dansen of sporten. 1 op de 3 vrouwen boven de 35 jaar maakt dit namelijk mee. Soms heb je daarom net wat extra bescherming nodig. Daarvoor zijn er de nieuwe Libresse Extra Protection inlegkruisjes, speciaal ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Ze beschermen je lingerie en je voelt je altijd fris, omdat ze zorgen voor 30 procent meer absorptie dan andere Libresse inlegkruisjes. Ook worden geurtjes sneller opgenomen. Daarom zijn ze geschikt voor zowel licht urineverlies als afscheiding. Download nu je kortingscoupon voor 50% korting bij Kruidvat en probeer het zelf.