Betaalbaar én leuk om te doen: upcycling is de nieuwste woontrend

Nieuwe woontrends: wij zijn er dol op. Zeker nu het najaar eraan komt en we weer vaker binnen zijn. Voor één van de populairste woontrends hoef je niet eens nieuwe meubels of woonaccessoires te kopen.

Die trend heet upcycling. Kort gezegd is dit een manier om oude spullen nieuw leven in te blazen. Bijvoorbeeld door ze in een nieuwe kleur te verven, opnieuw te bekleden of op een andere manier weer helemaal van nu te maken.

Trend met voordelen

Upcycling heeft allerlei allerlei voordelen, bijvoorbeeld:

Deze trend daagt je uit om met een klein budget een mooier interieur te creëren. Je bent er dus weinig geld aan kwijt, waardoor de trend eigenlijk voor iedereen haalbaar is.

En het draait om zuiniger omgaan met spullen. Wie lief is voor de planeet, gooit oude meubels niet weg, maar geeft ze een 2e leven.

Het bijzondere is dat elk item hierdoor uniek is én een verhaal heeft. En eigenlijk is dat toch veel leuker dan een kast die in elk huishouden staat? Het oude kastje van oma staat bijvoorbeeld met een paar aanpassingen nog prachtig in een modern interieur.

Nog een fijn voordeel: het opknappen van een meubelstuk is ontzettend leuk om te doen én het resultaat geeft je ongetwijfeld een trots en blij gevoel. Daar kan geen nieuwe aankoop tegenop!

Klustips van Shelly

Presentatrice Shelly Sterk is fan van deze trend en wil samen met Karwei anderen inspireren om er ook mee te starten. “Door een flinke verbouwing van mijn klushuis heb ik veel ervaring opgedaan met het ‘upcyclen’ van oude elementen. Het is zo leuk om zelf aan de slag te gaan met oude spullen. Soms herken je ze niet meer terug!”

Oud kastje wordt weer hip

‘Niet weggooien, maar upcyclen!’ is dan ook het motto van Shelly. Om te laten zien hoe leuk en makkelijk dit is, ging ze bij Nederlanders langs die wel wat hulp konden gebruiken. In onderstaande video laat ze zien hoe je van een oud kastje van oma weer een gloednieuw kastje maakt, dankzij een een fris likje verf, andere knoppen en een hip marmeren blad.

Nog meer inspiratie

Geïnspireerd geraakt en zin om ook aan de slag te gaan met upcyclen? Shelly heeft nog veel meer leuke video’s met handige tips gemaakt. Bijvoorbeeld hoe je het tuinhuisje een nieuwe look geeft, de trap van een grijze loper voorziet óf de hele keuken een metamorfose geeft voor weinig. Alle video’s zijn te vinden op dit Youtubekanaal en op het Instagram-account van Karwei.

