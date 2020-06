Even over obstipatie… Dit is het en déze 7 tips kunnen helpen

Ongeveer 10% van de volwassenen in Nederland heeft weleens last van obstipatie*, oftewel: verstopping. Niet kunnen poepen dus… Het overgrote deel hiervan is vrouw.

Gelukkig zijn er aardig wat tips die verlichting kunnen bieden, zodat je er niet mee rond hoeft te blijven lopen. Want wanchten tot het vanzelf overgaat is vaak niet de oplossing.

Opgeblazen gevoel

Maar eerst even, wat is obstipatie nu precies? Je kunt bijvoorbeeld last krijgen van een opgeblazen gevoel en de ontlasting is vaak harder. Hoevaak we voor een ‘grote boodschap’ naar het toilet gaan, verschilt per persoon. Sommige mensen gaan meerdere keren per dag, anderen een paar keer per week. We spreken van obstipatie als je 3 dagen niet naar de wc bent geweest. Er liggen meestal geen ernstige gezondheidsproblemen aan ten grondslag, maar het kan toch behoorlijk vervelend zijn.

Niet wachten

Opvallend is dat er soms gewacht wordt met het behandelen van de klachten. Het is een onderwerp dat je misschien niet zo snel aan de grote klok hangt of met iedereen bespreekt. Daarnaast kan de hoop dat het vanzelf overgaat overheersen. Maar door te wachten kunnen de klachten voor je lichaam én je geest juist vervelender worden, hardnekkiger of moeilijker op te lossen. Terwijl dat niet nodig is.

Verminderen & voorkomen

Deze tips kunnen helpen om de klachten te verminderen en te voorkomen:

Tip 1: voorkom uitdroging

Drink voldoende om je lichaam gehydrateerd te houden. Op een normale dag is 1,5 tot 2 liter water voldoende. Als je een actieve dag hebt transpireer je meer, dus dan helpt het om meer te drinken. Vergeet dus geen flesje water mee te nemen als je gaat sporten.

Tip 2: lekker bewegen

Probeer iedere dag zo’n 30 minuten te bewegen. Pak wat vaker de fiets of wen jezelf aan na het eten een wandeling te maken. Lichaamsbeweging stimuleert de spijsvertering en helpt de darmen om voedselresten efficiënter te verplaatsen. Want als je lichaam in beweging is, zijn de spieren in je darmen ook actiever. En die zijn verantwoordelijk voor het soepel verlopen van je spijsvertering.

Tip 3: de juiste houding op het toilet

Je denkt er misschien niet direct bij na, maar je houding op het toilet kan veel invloed hebben op de weg die de ontlasting aflegt om je lichaam te verlaten. Sommige bronnen adviseren om bij obstipatie een voetenbankje te gebruiken, waardoor je knieën hoger dan je heupen staan. Zo legt de ontlasting een kortere afstand af. Een ander aanvullend advies is om met je bovenlichaam iets naar voren te leunen, waarbij je je handen op je heupen plaatst.

Tip 4: ontstress

De hersenen en de darmen zijn nauw met elkaar verbonden. Dus als je stress hebt, kan dit ook invloed hebben op je stoelgang. Probeer de stress eens te verminderen door aan mindfulness, meditatie of yoga te doen. Een wandeling, boek lezen of puzzel maken kan ook heel ontspannend werken.

Tip 5: de juiste voeding

Probeer de eerste maaltijd van de dag niet in alle haast over te slaan maar juist goed te ontbijten, dit stimuleert de darmbeweging. Ontbijt niet te groot, je maag en darmen moeten ook even rustig wakker worden. Zorg de rest van de dag dat je voldoende vezelrijke voeding binnenkrijgt, zoals verse groente, fruit en volkorenbrood. En eet het liefst wat vaker, maar dan in kleinere porties.

Tip 6: controleer je medicijnkastje

Verschillende medicijnen kunnen leiden tot obstipatie, ook medicijnen op recept. Vaak heb je deze medicijnen echt nodig en kun je niet zomaar stoppen met de medicatie. Toch is het handig om te weten waar de bron van de obstipatie ligt, zodat andere factoren kunnen worden uitgesloten. Overleg daarom met je apotheker of arts, zo kunnen de klachten worden beperkt.

Tip 6: probeer eens IberoLax

Bij de eerste tekenen van obstipatie kun je je stoelgang al normaliseren met IberoLax. Dit is een zogenaamd osmotisch laxeermiddel, wat betekent dat het op natuurlijke wijze werkt door gebruik te maken van het water in je eigen lichaam. Hierdoor is het mild en veroorzaakt het geen krampen, plotselinge aandrang of buikpijn. Door het water in je lichaam aan te trekken wordt de ontlasting verzacht en wordt de darmperistaltiek bevorderd, zodat je weer gewoon naar het toilet kunt gaan.

IberoLax kun je hier online bestellen en is verkrijgbaar bij de drogist en apotheek.

Iberolax is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij langer dan 2 weken gebruik, raadpleeg een arts. Gebruik IberoLax niet bij darmstenose, darmperforatie, darmontstekingen en darmobstructies.

