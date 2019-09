Cultuur, shoppen, knusse straatjes, lekker eten: tijdens een stedentrip willen we het allemaal. En soms kan dat dichterbij huis dan je denkt, namelijk gewoon in Antwerpen! Op 5 en 6 oktober is onze lievelingsstad in België helemaal een bezoekje waard. En doe je mee met de prijsvraag, dan maak je kans op 1 van de 10 overnachtingen inclusief een culinaire traktatie voor 2 personen.

Libelle samen met de stad Antwerpen

1. Shop till you drop

In Antwerpen is er voor iedere modestijl wat wils: grote modehuizen, kleine trendy boetiekjes en verrassend leuke conceptstores. Dompel je onder in de flagship stores van Antwerpse ontwerpers zoals Dries Van Noten of Christian Wijnants. Shoppen op bijzondere plekken kan in Antwerpen trouwens ook heel goed. Wat dacht je van shoppen in een met goud belegde feestzaal (Shopping Stadsfeestzaal aan de Meir), in een oud bankgebouw (Verso) of in een voormalige drukkerij (St. Vincents)? Op 6 oktober is er de maandelijkse winkelzondag en zijn er heel veel winkels in de binnenstad open.

2. Antwerp Fashion Weekend

Fashionista’s opgelet: op 5 en 6 oktober pronkt de stad met zijn rijkdom aan mode. Denk catwalks, rode lopers, stijl- en kleuradviezen en tentoonstellingen over Antwerpse mode. Extra leuk dit jaar is de Fashion Sweep. In de Kammenstraat kan je je eigen kledingstuk ruilen voor een ander kledingstuk. Je bijdrage naar keuze wordt geschonken aan het goede doel. Door heel de stad vind je de tofste DJ’s, maar ook fotografen die de origineelste outfits vastleggen.

3. Shoppen maakt hongerig

Van al dat shoppen krijg je honger en dorst: dat is logisch. Dan val je 5 en 6 oktober echt letterlijk met je neus in de boter, want dan vindt de opening van het culinaire festival ‘Smaakmeesters’ plaats. Maar liefst 128 zaken presenteren hun bijzondere gerechtjes, goddelijke desserts en de lekkerste cocktails en koffies. Tijdens het openingsweekend verandert Antwerpen in één grote foodmarket en geven de chefs enkele geheimen prijs tijdens diverse kookworkshops.

4. Belgische biertjes en Antwerpse gezelligheid

Liefhebbers van speciaalbieren komen in Antwerpen zeker aan hun trekken: op 5 en 6 oktober vindt het Modeste Bier Festival plaats bij Stadsbrouwerij De Koninck. Té gezellig om deze locatie ietsje buiten het centrum links te laten liggen. Proost!

Zin gekregen in een weekendje Antwerpen?

Heb je na het lezen van dit artikel ook zo’n zin gekregen in een weekendje weg? Kom dan op 5 en 6 oktober naar Antwerpen of doe mee en win een overnachting + culinaire traktatie bij een van Smaakmeesters voor 2 personen.

Deelnemende hotels:

• Park Inn Berchem & Astridplein

• Theater Hotel

• Yust

• Radisson Blu Astrid

• Maison Nationale

• Lindner Hotel

• NH

• Pilar

• Julien

Smaakmeesters:

• Bien Soigné

• De Groote Witte Arend

• Retaurant Nathan

• Bar Basil

• Manhattn’s Burgers

• Cocktails at Nine

• Otomat

• Le Steak ‘17

• De Broers van Julienne

• Pasta Plezir

• Divin by Sepi

Geef antwoord op de vraag hieronder, laat je gegevens achter en doe mee! Meedoen kan t/m 25 september.