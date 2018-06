Stoot jij vaker je knie dan dat je op tijd bent en ken jij je telefoonscherm alleen maar met een barst erin? Oei, dan ben jij er misschien zo een: een onhandig type.

Gelukkig zijn er genoeg spullen die jou het leven makkelijker maken.

1. Transparante nagellak

Ideaal voor als je weer eens een haal in je panty trekt na onhandig op de fiets te zijn gestapt. De nagellak zorgt ervoor dat de ladder niet verder scheurt.

2. Sleutelhanger met een grote pompom eraan

Dat eindeloze gegraaf in je tas of gestress om de voordeursleutel als je haast hebt moet maar eens afgelopen zijn.

3. Screenprotector voor je telefoon

En het liefst zo’n exemplaar dat zelfs een kogel nog tegen kan houden.

4. Hansaplast: drie stappen voor een snelle en optimale wondgenezing

Ga jij – of je (klein)kind) – regelmatig onderuit of snij je weleens in je vingers? Dan wil je natuurlijk dat de wond goed geneest en littekens voorkomen worden. Met deze handige producten van Hansaplast heb je alles voor een optimale genezing in huis. De wondspray (stap 1) beschermt snel en pijnloos tegen infecties. Het brede assortiment pleisters (stap 2) beschermt tegen vuil en bacteriën, zodat de wond ongestoord kan genezen. En leuk: voor je (klein)kinderen zijn er ook Frozen of StarWars pleisters die ze ongetwijfeld met plezier zullen dragen. De wondhelende zalf (stap 3) helpt wonden wel twee keer sneller genezen én vermindert het risico op littekens. De zalf kan tijdens het hele wondgenezingsproces gebruikt worden: van dag één onder de pleister totdat de wond helemaal genezen is.

5. Een flinke voorraad keukenrollen en schoonmaakdoekjes

Om al die omgestoten drankjes mee op te lappen.

6. Beschermhoes voor je toetsenbord

Want nee, dat houdt dus níet van koffie, wijn en fris.

7. Plastic bekers

Zo zonde om kristallen glazen op de tafel te zetten als je die toch uit je handen laat vallen. Nee, laat die maar in de kast staan tot de volgende verjaardag of kerst. Plastic wijnglazen zijn misschien minder chic, maar dat is op je knieën gaan met stoffer en blik al helemáál niet.

8. Raamstickers

Glazen deuren zijn mooi, maar niet als ze zó schoon zijn dat je er dwars doorheen denkt te kunnen lopen.

9. Hoekbescherming

Iedere keer tegen de hoek van de tafel aanlopen, kan je heup niet meer aan.

10. Kruimeldief

A) omdat een koekje, cracker of boterham té vaak uit je handen glipt en B) omdat je met de stofzuiger vaak ook nog eens een schaal omver kukelt.