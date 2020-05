Staat jouw tuin ook alweer flink in bloei? Dat is een prachtig gezicht. Maar van het onkruid dat daar tussen woekert, worden veel mensen minder blij.

Libelle samen met Natuurmonumenten

Grote kans dat je onkruid meer waardeert als je weet dat je er heerlijke thee en salades van kunt maken. Boswachter Mathiska van Natuurmonumenten legt uit welke soorten eetbaar, gezond en hartstikke nuttig zijn.

1. Brandnetels

Mathiska: “Deze plant kan behoorlijk pijnlijk zijn, maar als je de onderkant van de bladeren van onder naar boven aait, word je niet gestoken. Goed om te weten, want vooral het jonge blad van brandnetel kun je goed oogsten. Droog de blaadjes om er thee van te trekken. Niet alleen lekker, het schijnt ook een medicinale werking te hebben. De plant bevat onder andere vitamine A en C. Brandnetels trekken ook veel vlinders aan.”

2. Windes

“Iedereen heeft in meer of mindere mate haagwinde of akkerwinde in de tuin staan. Deze plant komt overal op en kan wel 3 meter hoog worden. Ook van deze bladeren kun je thee zetten. Volgens sommigen helpt dit goed tegen koorts, overprikkelde organen en bij last van kou op de ademhalingsorganen. Leng de thee wel aan met gedroogde bevernel of echte heemst. Die planten zijn sowieso aanraders voor je tuin. Ze zijn niet alleen mooi, maar insecten zijn er ook dol op.”



Brandnetel en haagwinde

3. Stinkende gouwe

“Deze plant is vooral handig als je last hebt van wratten of likdoorns. Want als je het gele sap uit de stengel er op smeert en dit een tijdje volhoudt, zul je zien dat ze verdwijnen. Stinkende gouwe groeit meestal wel ergens tussen de stenen, een rommelhoekje of in een steegje. Plekken die niet te vochtig zijn. Je herkent ‘m aan de gele bloempjes en de behaarde bladeren.”

4. Weegbree

“Als je het gras in de tuin wat minder vaak maait en niet meer bestrooit met (kunst)mest, kan er weegbree tussen groeien. Als je de blaadjes van deze plant kneust, werken ze goed tegen brandneteljeuk. Of doe eens een paar blaadjes door de salade.”



Stinkende gouwe en weegbree

5. Zevenblad

“Met zevenblad kun je maar beter vriendschap sluiten, want het is heel moeilijk om van deze plant af te komen. Al trek je alle bladeren én wortels eruit, hij blijft terugkomen. Je herkent de plant aan de onderste bladeren: deze zijn samengesteld uit 7 bladeren en die zijn gelukkig heerlijk in een salade of pesto. En van de witte bloempjes kun je thee zetten. Ook schijnt de plant te helpen bij mensen die last van reuma hebben.”

6. Paardenbloem

“Wie kent ‘m niet: de felgele paardenbloem. Ook deze blaadjes kun je gewoon in een salade verwerken en de mooie bloemen zijn ideaal om een salade mee te versieren. Zeker in combinatie met madeliefjes.”



Zevenblad en paardenbloem

Eetbare bloemen zaaien

“Bloemen staan niet alleen prachtig in de tuin, maar ook op je bord. Goudsbloemen bijvoorbeeld, deze groeien op bijna elke grond en produceren enorm veel bloemen. De smaak is niet zo sterk, maar de oranje bloemen staan wel heel vrolijk op een boterham of in de kruidenboter. Je kunt ook saladetoppings maken van driekleurige viooltjes, rozenblaadjes en lavendel (niet te veel gebruiken, anders smaakt je salade naar zeep). Voor meer kruidige smaken kun je de bloemetjes van venkel, dille of Oost-Indische kers toevoegen. Van deze planten worden insecten ook nog eens blij!”

Ga voor groei

Beeld: Natuurmonumenten – Jan Biesheuvel, Geurt Besselink, Ferry Siemensma, Mirjam Langelaar.