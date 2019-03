“Ons energieneutrale huis is een mooie erfenis voor de kinderen”

Gerard (69) en Carla Platjouw (67) wonen zo goed als energieneutraal in een vrijstaand herenhuis uit 1935. Dat hebben ze voor elkaar gekregen met zonnepanelen, goede isolatie én een warmtepomp. Gas hebben ze niet meer nodig.

Gerard: “Wij wonen nagenoeg energieneutraal, nul op de meter, wat wil zeggen dat je net zo veel energie opwekt als je verbruikt. Ons dak ligt vol met zonnepanelen. Verder hebben we ook aandelen in windmolens en vullen we het tekort aan met groene energie. Toen we dit huis in 1987 kochten, sloeg Nuon ons aan voor 6000 m3 gas per jaar. In de loop der jaren hebben we stap voor stap een isolatieschil aangebracht. Van HR++ glas tot plafond-, dak- en vloerisolatie met vloerverwarming en spouwmuurisolatie. Veel heb ik zelf gedaan na mijn pensioen.”

Aangenaam warm

“We wisten het gasverbruik terug te brengen naar 2000 m3. Het bedrag dat we minder betaalden aan gas, hebben we op een spaarrekening gezet, samen met de maandelijkse subsidie die we destijds kregen voor onze zonnepanelen. Dat hebben we aangevuld met een kleine hypotheek, waardoor we in 2016 een warmtepomp konden plaatsen. Het was een idealistische investering, bedoeld om geen gas meer nodig te hebben. Iedereen verklaarde me destijds voor gek, nu zijn die pompen niet aan te slepen! De pomp werkt optimaal bij 35 °C, dat is een lagere temperatuur dan een cv-ketel. Maar in combinatie met laagtemperatuurradiatoren blijft het aangenaam in huis. Van energielabel G zijn we naar A gegaan, dat maakt ons huis zo’n € 30.000 meer waard. De elektrische warmtepomp heeft natuurlijk best wat stroom nodig, maar door de opwek van eigen zonnestroom is onze energierekening toch maar 150 euro per jaar. Maar bovenal is ons energieneutrale huis een mooie, duurzame erfenis voor de kinderen en kleinkinderen.”

Houd de warmte binnen

Gerard: “Er gaat zo veel warmte verloren door niet geïsoleerde vloeren, kieren en spleten… Als vrijwilliger bij de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) laat ik mensen met een infraroodcamera precies zien waar hun huis energie ‘lekt’. Het goede nieuws: al voor een paar honderd euro kun je je huis een stuk energiezuiniger maken.”

