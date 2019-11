Ontbijtrecept voor een blije buik: roggevlokken-granola met yoghurt

Zelf granola maken is niet alleen leuk, het is ook voordelig, lekker én gezond. Met dit voedzame ontbijt begint elke dag goed.

Libelle samen met Activia

Ellen bedacht dit ontbijt. Ze kookt graag gezond én lekker voor het hele gezin. Op haar website madebyellen.com deelt ze haar recepten. “Rogge is voedzaam en geeft een verzadigd gevoel na het eten. En het bevat veel vezels, die bijdragen aan een goede spijsvertering. Lekker in combinatie met de zachte yoghurt.”

Roggenvlokken-granola

Bereidingstijd: 15 min.

Voor 1 pot:

200 g roggenvlokken

100 g rauwe cashewnoten

60 g pompoenpitten

1 sinaasappel

2 tl kaneel

35 g honing

40 g kokosvlokken

Erbij:

1 cupje Activia Yoghurt Naturel

vers fruit naar keuze

Verwarm de oven voor op 175 graden Celcius. Verdeel roggevlokken, cashewnoten en pompoenpitten over een met bakpapier beklede bakplaat. Halveer de sinaasappel en knijp beide helften uit boven de bakplaat (let op dat er geen pitjes meekomen). Schep de kaneel en honing erdoor en verdeel gelijkmatig. Zet de bakplaat 10 minuten in de oven of totdat de granola goudbruin en krokant is, en haal hem er dan direct uit. Schep de kokosvlokken erdoor en zet nog 1 minuut in de oven. Laat de granola buiten de oven afkoelen en doe het dan in een pot. Doe de yoghurt met een paar schepjes granola in een bakje en voeg het fruit toe.

Klik hier om Activia yoghurt te proberen voor slechts € 0,50.

Niet zomaar yoghurt

Activia is een milde yoghurt met exclusieve levende yoghurtculturen. Activia Naturel is lekker om zo te eten, maar combineert ook goed met ontbijtgranen, vers fruit en honing. Onze buik zorgt goed voor ons, dus laten we ook goed zorgen voor onze buik*!

*Activia is een bron van calcium en bevat levende yoghurtculturen. Kijk voor meer informatie op activia.nl.