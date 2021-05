Laat je inspireren: 6 ideeën voor een ontdekkingsreis in de Gelderse streken

Als we iets hebben geleerd van de pandemie, is het wel dat je Nederland niet uit hoeft om een vakantiegevoel te krijgen. Met deze tips wil je er meteen op uit om de veelzijdigheid van de Gelderse streken te ontdekken.

Park Sonsbeek

Het Arnhemse stadspark Sonsbeek is een geliefde plek onder de inwoners van de stad. Het groene, heuvelachtige landschap is de perfecte locatie voor een stevige wandeling of een picknick op het gras. Boven op de zogenoemde Hartjesberg staat Stadsvilla Sonsbeek: een monumentaal pand dat in 1744 werd gebouwd en sinds 2000 is omgetoverd tot locatie voor speciale gelegenheden en horecagelegenheid. Bestel een lekker hapje en drankje in het Grand Café of geniet van een borrel op het terras.

Burgers’ Zoo

Ga op wereldreis in Burgers’ Zoo en ontdek de meest uitlopende natuurgebieden: van de savanne van Oost-Afrika tot het tropische koraalrif van het Indo-Pacifische gebied. Tijdens deze avontuurlijke expeditie kom je de meest diverse dieren tegen. Bewonder het wildlife in de Safari, sta oog in oog met haaien en pijlstaartroggen in het aquarium en ontdek het verblijf van de chimpansees. Zin in een avontuurlijke ontdekkingsreis? Reserveer je bezoek.

Molenbeeksepad

Het Molenbeeksepad is een van de zogenoemde Klompenpaden: een lokale wandelroute over boerenland en landgoederen. Wandel door het bos, over de hei, langs beekdalen en historische plaatsen in de prachtige buitengebieden van Wolfheze, Heelsum en Renkum. Blauwe klompjes markeren de wandelroute van 17 km, die zowel linksom als rechtsom gelopen kan worden. Liever een kortere wandeling? Neem dan de alternatieve route van 9 km. Let op: wegens loslopend vee zijn honden op deze route niet toegestaan.

Park en Kasteel Rosendael

Zodra je het park Rosendael binnenwandelt, waan je je in de Middeleeuwen. Bewonder de vijvers, fonteinen en kunstwerken in een van de oudste parken van Nederland en ervaar hoe de hertogen van Gelre leefden tijdens een rondleiding in het kasteel. Veel van de oorspronkelijke interieuronderdelen zijn bewaard gebleven, waaronder een prachtige collectie meubels en eeuwenoude familieportretten. Reserveer je tickets en zie ze met eigen ogen.

Rondje Pontje

Wil je de Gelderse streken op de fiets ontdekken? Dan is Rondje Pontje zeker een aanrader. Zoals de naam al een beetje verklapt, steek je bij deze fietstocht drie rivieren over met een veerpontje. Zo vaar je over de Waal, het Pannerdensch Kanaal én de Rijn. De fietstocht is 40 km lang en leidt je onder andere door het prachtige Nationaal Landschap De Gelderse Poort, waar je zomaar een kudde rode geuzen tegen kunt komen. Tip: check van tevoren wel even de vaartijden van de pontjes. Zo weet je zeker dat het pontje vaart en of de vaartijden op elkaar aansluiten.

Nationaal Park Veluwezoom

Als je optimaal wilt genieten van de regio Arnhem, dan kan een dagje in het Nationaal Park Veluwezoom natuurlijk niet missen. Dit gebied ligt tussen Brummen en Wageningen in en biedt 5.000 hectare aan bos, heide, stuifzand en landgoederen. Veluwezoom heeft voor ieder wat wils: bewonder de grazende IJslandse pony’s terwijl je op de Posbank staat, wandel tussen kleine watervallen en beekjes in het Renkums Beekdal of bezoek oude kastelen en buitenplaatsen. En daarna kun je natuurlijk lekker bijkomen in een van de restaurants of brasseries.

Overnachting

Enthousiast geworden over de Gelderse streken? In de regio valt nog veel meer te beleven! Maak je uitstapje compleet door een overnachting te boeken en trakteer jezelf op een heerlijke getaway.